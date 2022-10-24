24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'de dramatik son. River Plate'in Boca Juniors'a hediyesi herkesi şaşırttı

Arjantin'de dramatik son. River Plate'in Boca Juniors'a hediyesi herkesi şaşırttı

River Plate, Arjantin Premier Ligi'nin son haftasında aldığı galibiyetle ezeli rakibi Boca Juniors'ın şampiyon olmasını sağladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:42
Takip Et

Böyle şey görülmedi. Arjantin'deki ezeli rakipler şampiyonluğu hediye ettiler

Arjantin'de dramatik son. River Plate'in Boca Juniors'a hediyesi herkesi şaşırttı
+
Aa
-

Ligde son hafta maçları öncesi şampiyonluk şansı olan iki takımdan Boca Juniors 51 puanla liderken, Racing Club ise 50 puanla ikinci sırada yer alıyordu. River Plate ise 44 puanda şampiyonluk şansını haftalar öncesinden yitirmişti.

Lig lideri Boca Juniors, sezonun son haftasında Independiente'yi konuk ettiği maçta 2-1 önde şampiyonluğa doğru giderken 81. dakikada rakip takımın golüne engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak puanını 52'ye çıkardı.

Boca Juniors'ın beraberliği sonrası alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşma fırsatı yakalayan Racing Club, River Plate'i konuk etti.

Racing Club ile River Plate arasındaki karşılaşmasının 90. dakikasına 1-1 beraberlikle girilirken, ev sahibi ekip kazandığı penaltı atışıyla şampiyonluk için büyük bir fırsat yakaladı. River Plate kalecisi Franco Armani, Jonathan Galvan'ın penaltı atışını kurtararak şampiyonunun belirlenmesinde önemli rol oynadı.

River Plate, 90+5. dakikada Miguel Borja'nın golü ile maçı 2-1 kazandı ve ezeli rakibi Boca Juniors, Arjantin Premier Ligi şampiyonu oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
4
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
6
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
7
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Kenya polisi ''yanlışlıkla'' gazeteci öldürdü
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
﻿Bakan Nebati Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.