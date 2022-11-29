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Suriyeli uyuşturucu satıcıları 2 Türk polisini vurdu

Suriye'de savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve uyuşturucu satışı yapan 3 Suriyeli, Şanlıurfa'da narkotik operasyonu düzenleyen 2 polisi yaraladı. Saldırganlar kayıplara karışırken, polis ekipleri Suriyeli oldukları belirtilen 3 saldırganı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 08:25
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Böyle sığınmacı mı olur. Suriyeli uyuşturucu satıcıları 2 Türk polisini vurdu

Suriyeli uyuşturucu satıcıları 2 Türk polisini vurdu
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İHA'nın haberine göre, Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis bir aracı takibe aldı. Polisin takibe aldığı aldığı otomobil, narkotik ekiplerince kavşakta durdurulmak istendi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle polislere ateş açıldı. 

Yaralanan 2 polis, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede polis çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik operasyonunda polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardır. Olayın failleri tespit edilmiş olup, yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şanlıurfa’da narkotik operasyonu sırasında 2 polisi silahla yaralayarak kaçan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

valilik tarafından yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren 3 zanlının yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz tarafından ilimizde icra edilen narkotik takip çalışmasında polisimize pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmışlardı. Emniyet ve jandarmamızın ortak çalışmasıyla olayın faili olan 3 kişi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanmışlardır” denildi.

 

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Ümit Zafer
29.11.2022 08:39
Tamamen Türkiye cumhuriyeti'nden ve Türk halkından İntikam alıyorlar AKP bir milli güvenlik sorunudur Türk halkını katletmek için bunları ülkeye doldurdular.  
 
Ümit Zafer
29.11.2022 08:39
Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı Tayyip bunları boşuna doldurmadı ülkeye tek dertleri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak Türk halkını katletmek bunu da başarıyorlar.  
 
Serkan
29.11.2022 08:26
Şimdi Arap sevici Suriyeli sevici Türk düşmanı suç işleri bakanı Süleyman çıkıp onlar birbirleri arasında şakalaşmışlar polis vurmadılar derse ne olayım  
 
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