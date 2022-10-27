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Dünyaca ünlü kulübün transfer hatası ortaya çıktı

Manchester United'dan büyük hata; Erling Haaland...

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:39
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Böyle skandal görülmedi. Manchester United Haaland'ı bakın nasıl elinden kaçırmış

Dünyaca ünlü kulübün transfer hatası ortaya çıktı
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın geçici olarak menajerliğini yapan ardından ise kulübe danışmanlık hizmeti veren Ralf Rangnick, transfer konusunda çarpıcı ifadelere imza attı.
Ragnick, yönetim kurulunun rakipleri Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland da dahil olmak üzere birçok önemli oyuncu için transfer hamlelerini engellediğini açıkladı.
ENGELLENMİŞ
Alman çalıştırıcının ifade ettiğine göre Ragnick'in sözleşme imzalamak istediği oyuncuların başında Erling Haaland ve Liverpool'a giden Luis Diaz yer alıyor.
Erling Haaland 16 maçta 22 gol atarken, Diaz ise Liverpool'da 38 maçta 10 gol ve 8 asist üretti. Ayrıca Ragnick, Christopher Nkunku, Dusan Vlahovic, Alvaro Morata gibi isimlerle ilgilendiklerini ifade etti. Fakat; yönetimden bu 

HAYIR DEMİŞLER
Ragnick, "Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic gibi isimlerin üzerinde tartışıyorduk. Kulüp, yeni çalıştırıcısının düşüncesine göre takımı inşa etmeye karar verdi. Yönetim ile konuştum. Oyuncuların durumunu konuşmamız gerektiğini söyledim ama aldığım cevap hayır oldu" ifadesini kullandı.

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