Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonları, beraberinde kontrolsüz ilaç kullanımını da getirdi.

Uzmanlar, özellikle ev yapımı karışımların ve kontrolsüz ilaç kullanımının toksik şoka yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Öksürüğü dindirmek amacıyla başvurulan reçetesiz şuruplar ve bilimsel dayanağı olmayan geleneksel karışımların, hayati organlarda geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açtığı saptandı. Özellikle içeriklerinde bulunan kimyasal bileşenlerin yanlış dozlanması, "şifa" beklentisini bir zehirlenme vakasına dönüştürdü.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SİNSİCE BÜYÜYEN RİSKİ KANITLADI

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan güncel bir klinik çalışma, öksürük baskılayıcı ilaçların içindeki aktif maddelerin yanlış kullanımının solunum depresyonuna neden olduğunu belgeledi.

Araştırma sonuçlarına göre, vücudun savunma mekanizması olan öksürüğün aniden ve güçlü kimyasallarla kesilmesi, akciğerlerde biriken sekresyonun atılmasını engelleyerek enfeksiyonun kana karışmasına (sepsis) zemin hazırladı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Mayo Clinic Farmakoloji Bölümü uzmanlarından Dr. Richard M. Weinshilboum, ilaç etkileşimlerine dikkat çekti.

Weinshilboum, öksürük şuruplarının içindeki dekstrometorphan maddesinin bazı bitkisel çaylarla birleştiğinde karaciğer toksisitesini tetiklediğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünden Dr. Leana Wen ise yaptığı açıklamada, "Öksürük aslında vücudun hava yollarını temizleme biçimidir; bu refleksi tamamen ortadan kaldırmaya çalışırken merkezi sinir sistemine ağır darbeler vuruluyor" dedi.

Wen, özellikle içeriği bilinmeyen karışımların böbrek yetmezliğine kadar uzanan bir süreci başlattığını belirtti.

GELENEKSEL YÖNTEMLERDEKİ "GİZLİ" ZEHİR

Sadece eczaneden alınan ilaçlar değil, ev ortamında hazırlanan ve "doğal" olduğu varsayılan yüksek dozlu karışımların da risk teşkil ettiği vurgulandı.

Uzmanlar, özellikle bazı bitki köklerinin ve uçucu yağların yüksek dozda alınmasının mide mukozasını tahrip ederek iç kanama riskini artırdığını kaydetti.