Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Recep Ç. polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler zanlının evine gitti.
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Polis ekipleri, zanlının Pınar Mahallesindeki evine gitti. Aysel Ç.'nin (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından Aysel Ç.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.