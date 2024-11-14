Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü

Kaynak: İHA
Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü

Kırklareli'nde bir kişi eşini baltayla öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Recep Ç. polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler zanlının evine gitti.

Adana’daki kuzen cinayetine 4 tutuklamaAdana’daki kuzen cinayetine 4 tutuklama

Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştıŞirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı

Polis ekipleri, zanlının Pınar Mahallesindeki evine gitti. Aysel Ç.'nin (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Aysel Ç.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.

Son Haberler
Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü
Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü
CHP'li Bakıroğlu ile Bakan Tekin birbirine girdi. Bütçe görüşmelerinde yalancı tartışması
CHP'li Bakıroğlu ile Bakan Tekin birbirine girdi. Bütçe görüşmelerinde yalancı tartışması
MHP'den üçüncü "Vakit tamam" paylaşımı
MHP'den üçüncü "Vakit tamam" paylaşımı
Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem (14 Kasım 2024)
Malatya'da deprem!