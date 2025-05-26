Böyle vahşet görülmedi! Yaşlı adamın cesedi kulakları kesilmiş halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Böyle vahşet görülmedi! Yaşlı adamın cesedi kulakları kesilmiş halde bulundu

Denizli'de yaşlı adamın kulakları kesildikten sonra cesedi evinin önüne bırakıldı. Halit Tire'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, Denizli Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırsal mahallede ikamet eden Halit Tire (60), sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi.

Tire'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Böyle vahşet görülmedi! Yaşlı adamın cesedi kulakları kesilmiş halde bulundu

Böyle vahşet görülmedi! Yaşlı adamın cesedi kulakları kesilmiş halde bulundu

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