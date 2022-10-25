Bak şu Yunanistan'ın yaptığına: Böyle vefasızlık görülmedi

Yeniçağ'ın birinci sayfasında okudum.

Yunanistan, Rodos Adası'ndaki Müslüman Türklerin manevi merkezi kabul edilen Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürülmüş.

Olacak iş değil.

Böyle bir vefasızlık görülmemiştir.

Çünkü Murat Reis Külliyesi'nin öyle ilginç bir öyküsü var ki.

* * *

İkinci Dünya Savaşı günleriydi. Nazi Almanya'sı sonunda Yunanistan'ı işgal etmiş, Ege Adaları'na saldırıyordu.

Junkers bombardıman uçakları taş taş üstünde bırakmıyordu.

Yıl 1943'tü.

Naziler Rodos'u da ele geçirmişti.

Ve ilk işleri adada yaşayan Yahudileri fişlemek oldu.

Tüm Yahudileri yakında toplama kamplarına götürmenin hazırlığıydı bu.

Ardından sinegogları, yahudi mahallerini bastılar.

Altın, gümüş değerli ne varsa el koydular.

Yahudi din adamları çaresizdi.

Ellerinde 800 yıllık kutsal kitapları tevratlar vardı.

Toplama kamplarına giderken, bu tevratları yanlarında götüremezlerdi.

Naziler hemen el koyardı.Sinegoglardagizleseler, Almanlar mutlaka bulurdu.

Ayrıca Sinegoglar bile bombalanıyordu.

Kutsallarını adada emanet edecek kimse de yoktu.

Hahamlar günlerce tartıştı, kafa yordu.

Ama çare bulamadılar.

Mecburen tevratları Naziler'e vereceklerdi.

İşte o anda bir müslüman din adamı çıktı ortaya.

Rodos müftüsü Şeyh Süleyman Kaşlıoğlu.

Ölümü göze alarak, yahudi din adamlarına "Tevratları bana verin, Murad Reis Camii'nde minbere saklarım. Nazilerin camileri bombalama riski az ve minberde tevrat olacağını asla düşünemezler" dedi.

Rodoslu yahudiler 800 yıllık kutsal kitaplarını Müftü Şeyh Süleyman Kaşlıoğlu'na teslim ettiler.

Sonra kampa götürüldüler.

Günler, haftalar, yıllar geçti.

Savaş bitti.

Toplama kampından Rodos'a giden 1673 yahudiden sadece 151'i geri dönebildi.

Onları limanda karşılayanlar arasında Rodos Müftüsü Şeyh Süleyman Kaşlıoğlu da vardı.

Emanete gözü gibi bakmıştı.

Tevratları yahudilere teslim etti.

Müftü Kaşlıoğlu, aynı adada, aynı havayı soluyan, aynı suyu içen, aynı mahallede yaşadığı insanların kutsallarına, farklı dinden olsalar bile saygı göstermenin onurunu yaşadı.

* * *

Yıl 2022.

Yunanistan hükümeti şimdi dostluk, kardeşlik dolu bu tarihi mekanı müzik fakültesine dönüştürdü.

Yazıklar olsun.