Böyle vicdansızlık görülmedi. 66 kişinin ölmesi kayak keyfine engel olmadı

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Fenerbahçeli sporcu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.

Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor. Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor. Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.