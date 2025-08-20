Böyle vicdansızlık görülmedi! Telefon dolandırıcıları şehidin tazminatına göz dikti

Böyle vicdansızlık görülmedi. Adana'da kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler şehit babası Mehmet Yiğit'i eşinizin kimlik bilgileri FETÖ’cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız diyerek kandırdı.

EĞİTİM ALANINDAKİ KAZADA ŞEHİT OLDU

Özel harekat polisi Yiğitcan Yiğit 14 Kasım 2024 günü Tunceli'de eğitim atış alanında meydana gelen kazada şehit oldu. Yeni evli şehit Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. Şehit babası Mehmet Yiğit'e (58), 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi.

1 MİLYON 200 BİN TL'Yİ DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Şüpheliler Mehmet Yiğit'i arayarak, eşinin kimlik bilgilerinin FETÖ'cülerin eline geçtiğini, dolandırıcılık yapacaklarını, verecekleri hesaba para yatırmasını istedi. Bankaya giden şehit babası bankadaki memura, "Tarla aldım, gübre aldım" diyerek dolandırıcıların hesabına 1 milyon 200 bin TL'yi gönderdi.

HİÇ Mİ VİCDANLARI SIZLAMADI?

Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Hiç mi vicdanları sızlamadı? Yazıklar olsun. Bir de dolandırıcıların yakınları beni arayıp utanmadan şikayetimden vazgeçmemi mağdur olduklarını söylüyorlar."