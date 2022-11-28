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  • Yeni ev sahibi kışın ortasında kiracılarının elektriğini ve suyunu kesti. Böyle vicdansızlık görülmedi

Yeni ev sahibi kışın ortasında kiracılarının elektriğini ve suyunu kesti. Böyle vicdansızlık görülmedi

Bursa’da bir apartmanın yeni sahibi, kiracıların oturdukları daireleri hemen boşaltmaları için elektrik ve suyu kesti. İlkokula giden çocuklar mum ışığında ders çalışmak zorunda kalırken apartmanda yaşayan engelli bir kadın da başka eve geçmek zorunda kaldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:52
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Böyle vicdansızlık görülmedi. Yeni ev sahibi kışın ortasında kiracılarının elektriğini ve suyunu kesti

Yeni ev sahibi kışın ortasında kiracılarının elektriğini ve suyunu kesti. Böyle vicdansızlık görülmedi
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İHA’da yer alan habere göre, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Çınarönü Mahallesi 2. Alp sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanı 1 ay önce satın alan F.D, yıllardır aynı apartmanda ailesiyle kirada oturan Taşdemir ve Yılmaz ailelerinden evleri boşaltmasını istedi.



KİRACILARA BASKI YAPTI
Aileler bu isteğin üzerine ev sahibinden başka bir daire bulana kadar kısa bir süre istedi. Fakat daha 15 gün geçmeden kapıya gelen ev sahibi su ve elektrik aboneliklerini kendi üzerine aldı. Kısa bir süre sonra kiracılarına baskı yaparak çıkarmak isteyen F.D elektrik ve suyu kesti. Karanlıkta susuz kalan Taşdemir ailesinin ilkokula giden çocukları mont ile mum ışığında ders çalışırken, Yılmaz ailesi baktığı engelli annesini kardeşlerine göndermek zorunda kaldı.



HER ŞEY 15 GÜNDE OLDU
Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir, “Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar. Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisinden şikayetçi olacağım.” diye konuştu.



MUTFAK MALZEMELERİ BOZULDU
Aynı mağduriyeti yaşayan Nuray Yılmaz ailesi ise “Yaşlı anneme ben bakıyordum. Elektrik ve suyumuzu kestiler. Burada hasta olacak diye annemin bakımını üstlenmeme rağmen kardeşime teslim etmek zorunda kaldım. Mutfakta bulunan bütün malzemelerim bozuldu. Ne dolap kaldı, ne ürün.” dedi.
 

 

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Sedat
28.11.2022 12:50
İstilacılar ülkeden gönderilmeden konut sorunu çözülemez. Seçimlerden sonra yeni iktidar istilacıları biran önce göndermelidir. Dış ülkelerden karşı çıkan olursa istilacılar onlara gönderilmelidir.  
 
Karadenizli
28.11.2022 12:39
Memleket eşkıyalara teslim. Lütfen önlem alınız bu vicdansız eşkıyalara fırsat vermeyiniz...  
 
Hamit Seki
28.11.2022 12:29
İnsanlık bitti, malı mülkü olana itibar ediliyor, malı mülkü olmayan suçsuz insanlar cehennem azabına ve uçuruma sürükleniyor. Devletin kanını emdiler, gücü yetmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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