Böyle vicdansızlık olmaz! Eşeğe zulüm cezasız kalmadı: Video Sarıkamış’ı ayağa kaldırmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, eşeği yükle birlikte otomobiline bağlayıp sürükleyen sürücüye idari para cezası kesildi. Eşek koruma altına alındı.

Sarıkamış ilçesinde bir otomobil sürücüsü, üzerinde yük bulunan eşeği otomobilinin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntülerde yer alan kişiler Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi kapsamında hem hayvan sahibine hem de aracı kullanan kişiye ceza kesti. Olayla ilgili ayrıca adli işlem başlatıldı.

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Valilikten olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında, Sarıkamış ilçesinde bir şahsın, bir hayvanın sırtına ağır yük yükleyip, araca bağlayarak zorla sürüklediği görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlatılmıştır. İlgili şahıslar tespit edilmiş, cezai işlem uygulanmış, hayvan ise koruma altına alınmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir."

Eşeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürenlere ceza

Eşeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürenlere ceza

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