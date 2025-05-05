Böyle yarışma görülmedi! Boş bakanlar kazanıyor

Güney Kore’nin başkenti Seul, her yıl Mayıs ayında, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları bir araya getiren benzersiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Uzayıp Gitme Yarışması (Space-Out Competition).

2025’te 11’inci kez düzenlenen bu yarışma, katılımcıların 90 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan, telefonlarına bakmadan, konuşmadan veya uyumadan oturmasını gerektirdi. Kazanan, en sabit kalp atış hızına sahip olan yarışmacı oldu.

The Guardian’a göre, bu etkinlik, Güney Kore’nin yoğun çalışma kültürüne bir başkaldırı ve modern toplumun bitmek bilmeyen koşuşturmacasına karşı bir duraklama çağrısı niteliğinde. Bilim insanları ve uzmanlar, bu yarışmanın sadece bir sanat performansı değil, aynı zamanda zihinsel sağlık ve üretkenlik baskısına karşı güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.

UZAYIP GİTME YARIŞMASI: HAREKETSİZLİĞİN SANATI

Güney Koreli sanatçı Woopsyang tarafından başlatılan Uzayıp Gitme Yarışması, bir görsel sanat performansı olarak doğdu. Woopsyang, aşırı tükenmişlik sendromu yaşadığı bir dönemde, “Hiçbir şey yapmamak neden bu kadar zor?” sorusundan ilham aldı.

Yarışma, Güney Kore’nin rekabetçi toplumunda “hiçbir şey yapmamanın” da değerli olduğunu göstermeyi amaçladı. 2025’te Seul’deki Banpo Hangang Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, 117 yarışmacı, Jamsu Köprüsü’nün altında yoga matlarında oturarak 90 dakika boyunca zihinsel ve fiziksel dinginliklerini test etti.

Katılımcılar uyuyamaz, telefonlarını kontrol edemez, konuşamaz, şarkı söyleyemez veya dans edemez. Her 15 dakikada bir kalp atış hızları ölçülüyor ve en sabit nabza sahip olan, seyirci oylarıyla seçilen en iyi 10 yarışmacı arasından şampiyon ilan edildi.

2025’in kazananı, psikoloji danışmanı Valentina Vilches oldu. Vilches, Taipei Times’a verdiği demeçte, “Bu yarışma, hastalarıma zihinsel dinlenmenin önemini hatırlatmak için bir fırsat oldu” dedi.

BİLİMSEL TEMELLER: HİÇBİR ŞEY YAPMAMANIN GÜCÜ

Uzayıp Gitme Yarışması, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bilimsel bir temele dayandı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden nörolog Prof. Dr. Marcus E. Raichle, “varsayılan mod ağı” (default mode network) üzerine yaptığı araştırmalarda, beynin herhangi bir aktiviteye odaklanmadığı zamanlarda bile aktif olduğunu ve bu durumun hafızayı güçlendirdiğini, bilgiyi organize ettiğini ve yaratıcılığı artırdığını keşfetti. Raichle, “15 dakikalık hareketsiz bir dinlenme, zihinsel verimliliği önemli ölçüde artırabilir” dedi.

Frontiers in Psychology’de yayımlanan bir çalışma, bilinçli bir şekilde “hiçbir şey yapmamanın” stres hormonlarını azalttığını ve zihinsel berraklığı artırdığını gösterdi. Güney Kore’deki yarışma, bu bulguları pratiğe dökerek, katılımcılara zihinsel bir mola sunuyor. Seul Ulusal Üniversitesi’nden psikolog Dr. Kim Hye-Jin, “Güney Kore’de akademik ve iş hayatındaki yoğun baskı, insanları sürekli üretken olmaya zorluyor. Bu yarışma, zihinsel sağlığı korumanın bir yolu olarak hareketsizliği normalleştiriyor” dedi.

KÜLTÜREL BAĞLAM: GÜNEY KORE’NİN ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNE BAŞKALDIRI

Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en uzun çalışma saatlerine sahip. 2018’de haftalık 52 saatlik çalışma sınırı getirilse de fazla mesai ve tükenmişlik hala yaygın. Yarışma, bu hiper-rekabetçi kültüre bir karşı duruş sergiledi.

2025 etkinliğinde üçüncü olan Olimpiyat gümüş madalyalı patenci Kwak Yoon-gy, CNN’e, “30 yıllık antrenman hayatımda doğru düzgün dinlenmedim. Bu yarışma, nefes almak için bir fırsattı” dedi.

Yarışmanın uluslararası etkisi de büyüyor. Tokyo, Pekin, Rotterdam ve Taipei gibi şehirlerde benzer etkinlikler düzenlendi.

Melbourne, 2025 Haziran’ında Rising Festivali kapsamında bu yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlandı.

Antropolog Dr. Sophie Chao, bu küresel ilginin, modern toplumların üretkenlik takıntısına karşı ortak bir arayışı yansıttığını söyledi:

“Bu yarışma, sadece Güney Kore’ye özgü değil, küresel bir fenomen. İnsanlar, zihinsel bir mola arıyor.”

TARTIŞMALAR: GERÇEK BİR ÇÖZÜM MÜ, SEMBOLİK BİR JEST Mİ?

Yarışmaya yönelik eleştiriler de yok değil. Bazı yerel yorumcular, etkinliğin Güney Kore’nin yapısal sorunlarına, örneğin düşük ücretler ve iş güvencesizliğine çözüm sunmadığını düşündü.

Seul’deki bir ofis çalışanı Kim Ki-kyung, Taipei Times’a, “Bu yarışma küçük bir nefes alma şansı, ama toplumumuzdaki rekabetçilik sorununu çözmüyor” dedi. Londra Üniversitesi’nden sosyolog Dr. John MacDonald, yarışmanın sembolik bir başkaldırı olduğunu, ancak kalıcı değişim için daha derin sosyal reformlar gerektiğini belirtti:

“Hareketsizlik, bireysel rahatlama sağlayabilir, ama sistemik sorunları ele almaz.”

Öte yandan, UNESCO’nun kültürel miras uzmanı Dr. Cristina Irimie, yarışmayı bir kültürel fenomen olarak görerek, “Bu etkinlik, modern yaşamın hızına karşı bir direniş biçimi. Küresel miras olarak korunmalı” dedi.

Yarışmanın organizatörü Woopsyang ise Vice’a verdiği bir röportajda, “Herkes biraz zaman israf etmeyi hak eder” diyerek etkinliğin mesajını savundu.

ZİYARETÇİLER İÇİN SEUL: UZAYIP GİTME DENEYİMİ

Seul, 2025’te Uzayıp Gitme Yarışması’yla birlikte turistler için de cazip bir destinasyon. Korea Tourism Organization’a göre, 2024’te Seul’ü 12 milyon turist ziyaret etti. Banpo Hangang Parkı’ndaki yarışma, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Katılımcılar, geleneksel Kore kıyafetlerinden karpuz kostümlerine kadar renkli kıyafetlerle sahneyi renklendirdi. Ayrıca, Gyeongbokgung Sarayı ve Namsan Kulesi gibi turistik noktalar, Seul’ü keşfetmek isteyenler için ideal.

GELECEK İÇİN BİR MESAJ

Uzayıp Gitme Yarışması, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda zihinsel sağlığın ve yavaşlamanın önemine dair küresel bir hatırlatma. Dr. Kim Hye-Jin, “Bu yarışma, bize kendimize zaman ayırmanın bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.