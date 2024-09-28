Böyle yıkım görülmedi. İşçiler içindeyken yıkıma başladılar

Rize’de yıllardır atıl durumda bulunan 6 katlı bir binanın yıkımı sırasındaki çekilen cep telefonu görüntüleri iş güvenliğini hiçe sayıldığını gösteriyor.

Çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde 6 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın en üst katında 2 işçi bulunmasına rağmen altta bulunan iş makinesi yıkımı sürdürüyor. O anları kayda alan şahıs “Böyle bir yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var, bakın. Burası Rize; Kurtuluş ilköğretim Okulu’nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün” diyerek şaşkınlığını dile getiriyor