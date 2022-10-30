30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman devi 6 haftadır kaybediyor. Taraftar isyanda

Alman devi 6 haftadır kaybediyor. Taraftar isyanda

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke 04, sahasında Freiburg ile karşılaştı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 22:48
Takip Et

Böylesi Bundesliga'da görülmedi. Schalke üst üste 6. yenilgisini aldı

Alman devi 6 haftadır kaybediyor. Taraftar isyanda
+
Aa
-

. Veltins-Arena'daki mücadeleyi Schalke 04 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 61. dakikada penaltıdan Vincenzo Grifo kaydetti.

Schalke 04'de Kenan Karaman, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 56 dakika sahada kaldı. Kerim Çalhanoğlu ise 34. dakikada oyuna girdi.

Bu sonucun ardından Schalke, üst üste 6. kez kaybetti ve 6 puanda kaldı. Arka arkaya 2. galibiyetini alan Freiburg ise 24 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke 04, Werder Bremen deplasmanına gidecek. Freiburg, sahasında Köln'ü ağırlayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
2
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
3
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
4
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
5
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
6
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
7
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Köpekbalığıyla burun buruna gelen dalgıç az daha yem oluyordu. İşte o anlar
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Silivri'de ambulans kazası
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Jesus takımda neyi beğenmediğini açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.