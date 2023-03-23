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Böylesi de çıktı : Gülerek cezaevine gittiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hırsızlık iddiası ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine gülerek gitmeleri görenleri şaşırttı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:38
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Böylesi de çıktı : Gülerek cezaevine gittiler

Böylesi de çıktı : Gülerek cezaevine gittiler
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İHA'nın haberine göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olayları ile amansız mücadelesi sürerken, Tuzcumurat Mahallesi, 109. Sokak’taki otodan teyp, ses sistemi ve hitli çalınması üzerine geniş çaplı araştırma başlatıldı. 

Onlarca kamerayı mercek altına alan ekipler, şüphelilerin ise Levent K. İle Şahin Z. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandıktan sonra ekiplerin Burhaniye Kapalı

Cezaevi’ne götürülürken gülümsemeleri görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Çalınan müzik sistemi ise araç sahibine teslim edildiği öğrenildi.

 

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