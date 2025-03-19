Böylesi görülmedi! Maç öncesi saygı duruşunda bulundular ama…

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Böylesi görülmedi! Maç öncesi saygı duruşunda bulundular ama…

Bulgaristan’da oynanan lig maçında yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı. İki takım oyuncuları maç öncesinde saygı duruşunda bulundu ancak maç bitmeden çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bulgaristan Ligi’nde Arda Kardzhali ile Levski Sofya arasında oynanan maçın öncesinde şok bir olay yaşandı. Maç öncesinde iki takımın oyuncuları bir dönem Arda Kardzhali forması giyen Petko Ganchev'in hayatını kaybettiği gerekçesi ile saygı duruşunda bulundu.

Ancak maç bitmeden Arda Kardzhali, olayın yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını açıklayıp özür diledi. Kulüpten yapılan paylaşımda, "PFC Arda yönetimi, kulübün yanlış bir bilgi almasından dolayı Petko Ganchev ve ailesinden büyük bir özür diliyor. Petko Ganchev'e sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ganchev ise Bulgaristan basınına yaptığı açıklamada kulüp yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini söyledi.

Konuyla ilgili Ganchev, "Eve doğru giderken telefonum birden fazla kez çalmaya başladı. Evimizin önüne park ettim ve eşim beni ağlayarak karşıladı. 'Petko, televizyonda öldüğünü duyurdular.' dedi. Bana ne anlattığını anlayamadım." açıklamasında bulundu.

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