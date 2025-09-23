Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İkas Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.

Biletler bugün satışa çıkarken, Eyüpspor kulübü taraftarların maçı bedava izleyebileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir" denildi.

MİSAFİR TARAFTARLARDAN DA ÜCRET ALINMAYACAK

Göztepe taraftarlarının da biletlerini ücretsiz alabileceği belirtilen açıklamada, "Misafir Tribündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz temin edebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Taraftarlara çağrı yapılan açıklama şu şekilde sona erdi:

"İkas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında ol!"