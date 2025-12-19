Bilim insanları uzayda şaşırtıcı bir keşif yaptı. James Webb teleskobu ile yapılan incelemelerde Güneş Sistemi dışında şekli limona benzeyen bir gezegen bulundu. Gezegenin atmosferinin şimdiye kadar hiç görülmeyen bir yapıda olduğu öğrenildi.

PSR J2322-2650b olarak adlandırılan gezegenin kütlesinin Jüpiter’e benzer olduğu belirtiliyor. Gezegen pulsar adı verilen ölü bir yıldızın etrafında dönüyor. Atmosferi helyum ve karbon ağırlıklı olan gezegen muhtemelen yoğunlaşarak gezegene yağan elmasları oluşturan karbon is bulutlarına sahiptir.

Ana yıldızdan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzakta olan gezegen yörüngesini yaklaşık 8 saatte tamamlıyor. Limon benzeri şekli, gezegenin içinde, bağlı olduğu ölü yıldızın güçlü yerçekimi tarafından oluşturulan gelgit kuvvetlerinden kaynaklanıyor.

PSR J2322-2650b'nin ana yıldızı, milisaniyelik bir pulsar olarak adlandırılan bir yıldızdır, ancak yoğun gama ışını yaymasına rağmen çok fazla kızılötesi ışık yaymaz. James Webb teleskobu, evreni kızılötesi ışıkta gözlemlemek üzere tasarlandığı için, bu güçlü ölü yıldız, 10 milyar dolarlık uzay teleskobunun PSR J2322-2650b'yi görmesini engellemez.

Gezegenin gündüz maksimum sıcaklığı 2 bin 40 dereceyi bulurken en düşük sıcaklık 650 dereceye kadar iniyor. Bu sıcaklıklarda, moleküler karbon diğer atom türleriyle bağlanmalı ve ancak gezegenin atmosferinde neredeyse hiç oksijen veya azot bulunmadığında baskın hale geliyor. Bugüne kadar incelenen yaklaşık 150 ötegezegen atmosferinden hiçbirinde tespit edilebilir moleküler karbon bulunamadı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları gezegenin atmosfer yapısı ile ilgili bulguları tespit ettiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade etti.

Garip atmosferi göz önüne alındığında, ekip ötegezegenin nasıl oluştuğundan emin değil. Chicago Üniversitesi'nden baş araştırmacı Michael Zhang, "Bu kadar yüksek karbon içeriğine sahip bir bileşimin nasıl oluştuğunu hayal etmek çok zor. Bilinen tüm oluşum mekanizmalarını dışlıyor gibi görünüyor" dedi.