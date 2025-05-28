Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Eskişehir’de kaldırımı söküp köye götürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Eskişehir’de kaldırımı söküp köye götürdü

Eskişehir'de bir kişinin kaldırım taşlarını söküp köyüne götürdüğü iddia edilen olay tartışmalara neden oldu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri konuya ilişkin işlem başlattı.

Eskişehir’de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Aynı adreste ikamet eden bir vatandaş, yaklaşık 50 adet kaldırım taşını kazmayla söktü.

Eskişehir Haber'in aktardığına göre Mahalle sakinlerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, tutanak tutarak işlem başlattı.

"KALDIRIM TAŞINI SÖKÜP KÖYÜNE GÖTÜRDÜ"

Aynı kişinin daha önce caddenin diğer köşesindeki kaldırım taşlarını da benzer şekilde söküp köy evine götürdüğü, öne sürüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden olurken mahalle sakinleri konuya ilişkin önlem alınmasına yönelik çağrıda bulundu.

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