Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda gökyüzünde belirecek. Böylesini ilk defa göreceksiniz

Gök Olayları Yıllığı'nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, "Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton'u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir" dedi. (DHA)