Böylesini ilk kez gördü. Bahçesindeki havuza bakınca gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Böylesini ilk kez gördü. Bahçesindeki havuza bakınca gözlerine inanamadı

Malatya’da bir çiftçi, bahçesindeki havuza bakınca gözlerine inanamadı. Bahçedeki havuzda nesli tükenmekte olan Anadolu semenderinden yaklaşık 25 tane gördü. İlhan Dursun adlı vatandaş, semenderlerin bir süre sonra doğaya dönmesini umut ettiğini söyledi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı üreticiliği yapan İlhan Dursun, bahçesindeki havuza baktığında ne yapacağını şaşırdı. Dursun, nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu semenderlerinden gördü.

Zehirsiz Anadolu semenderlerini gören çiftçi İlhan Dursun, hayvanların bir süre sonra doğaya döneceklerini umuyor.

Aynı zamanda Malatya Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı da olan İlhan Tursun, “Tesadüfen havuza su vermek istediğim esnada 25‘in üzerinde semender çıktı. Muhtemelen burada üremiş ve çoğalmışlar. Nasıl beslendiklerini bilemediğimiz için havuzu da kullanamıyoruz. Bazen tahliye borusundan çıkıp geri dönüyorlar. Bulundukları yeri nemlendirdim, bakalım ne yapmak gerekir bilmiyoruz. Muhtemelen tekrar tahliye borusundan doğaya gideceklerdir diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

ANADOLU SEMENDERİ NEDİR?

Halk arasında Anadolu semenderi olarak bilinen sarı benekli semenderlerin siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunuyor. Boyu 10-15 santimetre arasında değişen Anadolu semenderi genellikle orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşıyor.

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