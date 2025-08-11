Boyner Ailesi’nde sürpriz düğün! Sevgili zannediliyorlardı!

Cem Boyner’in ailesinden gelen sürpriz haber magazin dünyasını salladı.

Bir süredir Metin Anter ile ilişki yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Ayşe Boyner’den beklenmedik bir haber geldi.

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, yalnızca sevgili oldukları düşünülen Ayşe Boyner ve Metin Anter, ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Çift, üç hafta önce Cem Boyner’in Cunda’daki çiftliğinde, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle sessizce evlendi.

Ayşe Boyner’in anne olmaya hazırlandığı ve hamileliğinin yedinci ayını geçtiği belirtildi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Bu evlilik, Ayşe Boyner’in ve Metin Anter’in ikinci evliliği oldu.

Ayşe Boyner, 2020’de evlendiği Cem Telvi’den bir yıl sonra boşanmıştı.

Metin Anter’in ise merhum gazeteci Mehmet Barlas’ın kızı Eda Barlas ile 2001’deki evliliğinden iki oğlu bulunuyor.

AYŞE BOYNER KİMDİR?

Ayşe Boyner, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in kızıdır. 6 Mart 1985 tarihinde İstanbul’da doğan Ayşe, ikiz kardeşi Elif Boyner ile birlikte Cem Boyner’in ilk eşi Bilgün Sazak’tan olan üç kızından biridir (diğer kardeşi Emine Boyner).

Annesi Bilgün Sazak, eski siyasetçi Gün Sazak’ın kızıdır. Ayşe Boyner, iş kadını, girişimci ve modacı kimliğiyle tanınır. Robert Kolej’de eğitim gördükten sonra, üniversite eğitimini tamamlamış ve iş hayatına aile şirketi Boyner Holding bünyesinde adım atmıştır.

Ayşe Boyner, uzun yıllar Boyner Holding’e bağlı Beymen ve Boyner mağazalarında satın alma bölümünde yöneticilik yaptı. Daha sonra kendi markası “Faraway by Ayşe Boyner”ı kurarak moda dünyasında girişimci kimliğini ortaya koydu.

Doğal kumaşlarla hazırlanan ve Afrika’dan ilham alan koleksiyonuyla dikkat çeken Faraway markasının ilk mağazasını 2019’da İstanbul Bebek’te açtı. Ayrıca, Boyner Fresh projesiyle, dünyaca ünlü 37 markanın trend ürünlerini Türkiye’ye getirerek yenilikçi bir konsept sundu.

Ayşe Boyner’in özel hayatı da sıkça magazin gündeminde yer almıştı. 2020 yılında iş insanı Cem Telvi ile evlenmiş, ancak bu evlilik 2021’de tek celsede boşanmayla sonuçlanmıştı. 2024’te oyuncu Gülcan Arslan’ın eski sevgilisi Metin Anter ile ilişki yaşamaya başladı. Ayşe, 2025’te Metin Anter ile Cunda’daki aile çiftliğinde sade bir törenle evlendi.

Ayşe Boyner ve ikiz kardeşi Elif Boyner, 21 yıl boyunca bulimia nervoza (yediklerini kusma hastalığı) ile mücadele ettiklerini 2019’da açıklamışlardı.

Çeşitli tedavi yöntemlerini denemelerine rağmen kalıcı çözüm bulamayan ikizler, dünyaca ünlü nörobilimci Dr. Joe Dispenza’nın terapi merkezinde tedavi görmüş ve iyileşme süreçlerinde önemli adımlar attıklarını paylaşmışlardı.

Ayşe Boyner, cemiyet hayatında aktif bir isimdir. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelir; örneğin, annesi Bilgün Sazak’ın Eskişehir’deki köyünü ziyareti, yeğeni Şira ile aynı kıyafetlerle poz vermesi ve kaykay tutkusu gibi aktiviteleri dikkat çekmişti.

Ayrıca, 2019’da “İstanbul Gönüllüleri”ne katılarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığı bilinmektedir. Moda ve perakende sektöründe yenilikçi projeleriyle tanınan Ayşe, özgün tarzı ve girişimci ruhuyla öne çıkıyor.

METİN ANTER KİMDİR?

Metin Anter, Türk sinema sektöründe yapımcı ve girişimci kimliğiyle tanınan bir isimdir. 2001 yılında kurduğu Chantier Films ile Türkiye sinemasına seçkin filmler kazandıran Anter, uluslararası işbirlikleriyle dikkat çekiyor.

Amerika’da çeşitli yapım şirketlerinde çalıştıktan sonra edindiği deneyimi Türkiye’ye taşıyarak, hem yapım hem dağıtım alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmuştu. Anter, popüler ve festival filmlerini bir araya getirerek geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor.

Metin Anter, Chantier Films ile Kelebekler (2018), Sofra Sırları (2017), Housewife (2017), Oh My God (2009) ve Şeker Fareler (2023) gibi projelerde yapımcı veya ortak yapımcı olarak yer almıştı. Kelebekler, Sundance Film Festivali’nde Büyük Jüri Özel Ödülü kazanarak uluslararası başarı elde etmişti.

Anter, Türkiye’de az izlenen crossover filmleri (festival filmi olup popüler potansiyeli olan) tanıtarak, Anadolu’daki sinema izleyicisine ulaşmayı başarmıştır. Ayrıca, Muson Düğünü (2001) gibi filmlerin Türkiye dağıtımını üstlenerek sektöre katkı sağlamıştır. Şu anda Fol Yazılım A.Ş.’nin kurucu ortaklarından biri olarak teknoloji ve sinema alanında yenilikçi projelere de imza atmaktadır.

Metin Anter’in özel hayatı da magazin gündeminde sıkça yer almıştır. 2001 yılında merhum gazeteci Mehmet Barlas’ın kızı Ela Barlas ile evlenmiş ve bu evlilikten iki oğlu olmuştu.

Daha sonra boşanan Anter, 2015-2020 yılları arasında oyuncu Gülcan Arslan ile 5 yıllık bir ilişki yaşamış, ancak çift 2020’de ayrılmıştı. 2024’te iş insanı Ayşe Boyner ile ilişki yaşamaya başlayan Anter, 2025’te Ayşe Boyner ile Cem Boyner’in Cunda’daki çiftliğinde sade bir törenle evlendi. Bu, Anter’in ikinci evliliğidir.

Metin Anter, sinema sektöründe hem ticari hem sanatsal filmlere destek vererek Türkiye’de sinema izleyicisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Anadolu’daki sinema seyircisinin potansiyeline inanan Anter, kaliteli yapımlarla evrensel başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Ayrıca, Antalya Film Forumu’nda Kardeşler filmi gibi projelere ödül ve dağıtım desteği sağlayarak genç sinemacılara katkı sunmuştur.