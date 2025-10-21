Cem Boyner, 1982'de Bilgün Sazak ile evlenmiş, bu birliktelikten Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu dünyaya getirmişti. 1992'de boşanan çift, çocukları için sık sık bir araya gelse de ayrı hayatlarını sürdürdü.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ikinci kez dede oldu: Ayşe Boyner'in bebek sevinci aileyi sarmaladı
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, ilk bebeğini kucağına alarak büyük mutluluk yaşıyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ayşe Boyner'in bu sevinçli haberi, ailesini sevince boğdu.Hande Karacan
Cem Boyner, 1982'de Bilgün Sazak ile evlenmiş, bu birliktelikten Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu dünyaya getirmişti. 1992'de boşanan çift, çocukları için sık sık bir araya gelse de ayrı hayatlarını sürdürdü.
İkiz kızlardan Ayşe Boyner, 2020'de iş insanı Cem Telvi ile evlenmiş, ancak 2021'de boşanmıştı. Telvi, ayrılığın ardından İdil Yazar ile ilişki yaşamış, bu ilişki geçen yıla dek devam etmişti. Ayşe Boyner ise özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutmuştu.
Medya ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Metin Anter ise üçüncü kez baba oldu. Eski eşi Eda Barlas'tan Can ve Faruk adlarında iki oğlu bulunuyor.
Medya ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Metin Anter ise üçüncü kez baba oldu. Eski eşi Eda Barlas'tan Can ve Faruk adlarında iki oğlu bulunuyor.
Eğitimine Robert Kolej'de başlayan Ayşe, üniversiteyi Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde tamamladı. Moda, perakende ve sağlıklı yaşam alanlarında girişimci kimliğiyle tanınıyor.
Boyner Holding'de Beymen ve Boyner mağazalarında yıllarca görev yaptı. Ardından kendi markası “Faraway by Ayşe Boyner”ı kurdu.
Doğal kumaşlar ve Afrika esintileri taşıyan koleksiyonuyla ünlendi. Faraway, ilk mağazasını 2019'da Bebek'te açtı. “Boyner Fresh” projesiyle 37 yabancı moda markasını Türkiye'ye getirdi.Ayşe Boyner, 2025 yazında Metin Anter ile Cunda'daki aile çiftliğinde sade bir nikâh töreniyle evlendi.
Tören sadece yakın aile üyeleriyle sınırlı kaldı, kamuoyuna duyurulmadı. Evlilik, sosyal medyada soyadını “Anter” olarak değiştirmesiyle ortaya çıktı. 2020'deki Cem Telvi evliliği kısa sürmüş, ayrılıktan sonra özel hayatını gizli tutmuştu.
METİN ANTER KİMDİR?
Metin Anter, medya ve organizasyon sektöründe tanınmış iş insanı. Gazeteci Mehmet Barlas'ın kızı Eda Barlas ile evliliğinden iki oğlu var. Ayşe Boyner ile evliliği, ikinci resmi evliliği. Nikâh, Cunda Adası'ndaki Boyner çiftliğinde sade şekilde gerçekleşti. Sadece aile üyeleri katıldı, medya davet edilmedi, sosyal medyada paylaşım yapılmadı.
Modayı ifade aracı olarak gören Ayşe Boyner, “her gün başka bir Ayşe” felsefesiyle giyiniyor. Özgün tarzı, kadın girişimciliğine desteği ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor. İş dünyasındaki vizyonu dikkat çekiyor.
CEM BOYNER KİMDİR?
Cem Boyner, 23 Eylül 1955 İstanbul doğumlu iş adamı. Tosyalı aileden gelen Boyner, Robert Kolej'den mezun oldu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü 1978'de bitirdi. İki kez evlendi.
İlk eşi Bilgün Sazak'tan Emine (d. 16 Mart 1989), Elif ve Ayşe (d. 6 Mart 1985); ikinci eşi Ümit Boyner'den Murat (d. 14 Şubat 1996) adında çocukları var.1978'de Altınyıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 1989-1990 TÜSİAD başkanıydı.
1990'larda Yeni Demokrasi Hareketi'ni kurup genel başkanlığını yaptı, 1995 seçimlerine katıldı, 1996'da politikayı bıraktı.Çarşı Mağazaları'nı yönetti, zincir Boyner adını aldı.
Boyner Holding ve Beymen Yönetim Kurulu Başkanı. Benetton Türkiye ortağı. Mısır, Rusya'da mağazalar açtı.
Hobileriyle ünlü: Lise yıllarında fotoğrafçılığa başladı. 1996'da Endonezya gezisinde sualtı fotoğrafçılığına yöneldi, lisanslı dalgıç oldu.
Fethiye, Bodrum, Filipinler, Kızıldeniz, Maldivler, Endonezya'da çekimler yaptı. 1999'da “Sualtı” sergisi açtı.2005'te Darphane-i Amire'de “Yakındaki Uzak/Uzaktaki Yakın” sergisi düzenledi. 77 Afrika fotoğrafı ve 49 portreden oluştu.
İnsanların “hayata karşı duruşları”nı yansıttığını söylüyor.25 ünlü kadınca “Türkiye’nin en çekici erkeği” seçildi.
Kick-box yapıyor, çocukları dalgıç. Tatillerini Endonezya, Filipinler, Fethiye'de geçiriyor. İngilizce, Almanca biliyor. “T Box” markasını yarattı.
2012-2013'te YKM'nin tamamını satın aldı.Yazdığı kitaplar: Demokrasinin İçyüzü (1975), Yakındaki Uzak Uzaktaki Yakın.