Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ikinci kez dede oldu: Ayşe Boyner'in bebek sevinci aileyi sarmaladı

Cem Boyner, 1982'de Bilgün Sazak ile evlenmiş, bu birliktelikten Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu dünyaya getirmişti. 1992'de boşanan çift, çocukları için sık sık bir araya gelse de ayrı hayatlarını sürdürdü.