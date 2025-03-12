Boyner, müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak

Boyner, müşterilerini fiyat değişimlerine karşı korumak amacıyla "İndirim Korumalı Alışveriş" uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

Uygulamanın detayları, Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan ve Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu'nun katılıyla gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.

Buna göre, Boyner mağazaları, internet sitesi ve Boyner Now'dan alınan ürünlerin fiyatı 30 gün içinde düşerse, aradaki fiyat farkı müşterilere iade edilecek.

Toplantıda konuşan Çamurdan, 2024'ün teknoloji ve müşteri deneyiminin bir araya getirildiği yeni nesil mağazacılık kapsamında önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu belirtti.

Çamurdan, "Perakendeciler aynı zamanda mutluluk yaratma ustasıdır. Yalnızca sevilen bir marka olmakla yetinmiyor, müşterilerimizin her zaman güvendiği ve inandığı marka olmak için çalışıyoruz. Değişen perakende trendlerini ve müşteri içgörüsünü dikkate alarak aksiyonlar alıyoruz. 'İndirim Korumalı Alışveriş' uygulamasını da müşterilerimizle empati kurarak, onların kaygılarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak geliştirdik." dedi.

Çamurdan, uygulamanın ilk olarak geçen yıl 18 Ekim-30 Kasım'da pilot olarak hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

Fiyat dalgalanmalarının yoğun olduğu bu dönemde müşterilerimizin yanında olmak, indirim beklemekten uykusuz kalanları koruyan bir sistem geliştirmek istedik. Başka bir deyişle 'Aldığım ürünün fiyatı düşer mi' diye sürekli yaşadıkları kabusu rüyaya dönüştürdük. Boyner mağazalarından, boyner.com.tr'den alışveriş yapan müşterilerimiz, satın aldıkları ürünün fiyatının, alışverişi takip eden 30 gün içinde düşmesi durumunda aradaki fiyat farkını geri aldı.

Pilot uygulama sürecinde yaklaşık 400 bin müşterinin sistemden yararlandığını aktaran Çamurdan, müşterilerin Hopi hesabına yatırılan hediye paracık tutarının 247 milyona ulaştığını, her bir müşterinin ortalama 620 lira geri ödeme alabildiğini kaydetti.

Çamurdan, uygulamanın yeni sezon alışverişlerinde de devam edeceğini ifade ederek, "İndirim Korumalı Alışveriş uygulamamız ile yeni sezon alışverişlerinde de müşterilerimize koruma kalkanı sağlayarak, aldıkları ürünün fiyatı 30 gün içinde düşerse aradaki farkı iade edeceğimizi garanti ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"TÜKETİCİLER ÖNEMSİYOR"

Geçen yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Çamurdan, 2024'te teknolojiyi alışveriş deneyimine entegre ederek "yeni nesi mağazacılık" anlayışıyla birçok yeniliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Çamurdan, "Boyner Online alışveriş deneyimini yapay zeka destekli projelerle geliştirirken, hediye gönderme özelliğini eklediğimiz Boyner Now her ay büyümeye devam etti. Boyner Online'a entegre ettiğimiz pazar yeri modeliyle 130 yeni kategori ve yaklaşık 1200 markayı müşterilerimizle buluşturduk. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2024'te, 2023'e kıyasla yüzde 65'lik büyüme sağladık." dedi.

Çevrim içi satışlarda ise yüzde 75'lik bir büyüme elde ettiklerine vurgu yapan Çamurdan, şunları kaydetti:

Çevrim içi satışlarımızın toplam satışlar içindeki payı yüzde 28'e ulaştı. Bu oran, omni-perakendecilikte Türkiye ve dünya genelindeki ortalamanın oldukça üzerinde. 2024, deneyim kazandıran, dayanıklılığı artıran ve yeni fırsatlara odaklandığımız bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi yaklaşımımız ve verimlilik odağımızla büyümeye devam edeceğiz.

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu da 2025'te markalar için güvenin daha da önemli hale geleceğini belirtti.

Koçoğlu, "Tüketiciler artık yalnızca ürün veya hizmeti değil, markaların şeffaflığını, samimiyetini ve topluma kattığı değeri de önemsiyor. Güven, müşteri sadakatinin temelini oluştururken, markaların rekabet avantajını belirleyen en kritik unsur haline geliyor. Veri odaklı pazarlama, yapay zeka ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle güveni yeniden tanımlayan ve müşterileriyle kalıcı bağlar kuran markaların yılı olacak." ifadelerini kullandı.