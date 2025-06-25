Boynunda fark edilen şişlikler öldürebilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Boyun bölgesinde fark edilen şişlikler, çoğu zaman basit bir enfeksiyonun belirtisi olarak görülse de, uzmanlar bu durumun ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Tiroit nodüllerinden lenf bezi büyümelerine, hatta baş ve boyun kanserlerine kadar pek çok farklı nedene işaret edebilen bu şişlikler, erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, boyundaki şişliklerin ciddiye alınması gerektiğini ortaya koydu.

ENFEKSİYONDAN KANSERE: ŞİŞLİKLERİN ARDINDAKİ GERÇEK

Uzmanlar, boyunda görülen şişliklerin genellikle lenf bezi büyümeleri (lenfadenopati) olduğunu belirterek, “Çocuklarda bu durum sıklıkla enfeksiyon kaynaklı olsa da, yetişkinlerde tiroit nodülleri veya kanser riski göz ardı edilmemeli” dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten onkoloji uzmanı Dr. John Casler, boyun bölgesindeki şişliklerin baş ve boyun kanserlerinin erken belirtilerinden biri olabileceğini ifade ederek, “Gırtlak, tiroit veya lenfoma gibi kanser türleri, boyunda ağrısız kitlelerle kendini gösterebilir. Erken teşhis, tedavi başarısını dramatik şekilde artırıyor” dedi. Casler, özellikle ailede kanser öyküsü olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini ekledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

The Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir çalışma, baş ve boyun kanserlerinin erken evrede tespit edildiğinde %90’a varan tedavi başarısı sunduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, boyunda iki haftadan uzun süren şişlikler, ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya kulak ağrısı gibi belirtiler, kanser şüphesi için önemli ipuçları. Bu belirtiler, genellikle ultrason, MR veya biyopsi gibi yöntemlerle detaylı bir şekilde incelendi.

Avrupa Onkoloji Derneği’nden Prof. Dr. Lisa Licitra, özellikle tiroit nodüllerinin kadınlarda daha sık görüldüğünü ve bazı durumlarda kansere dönüşebileceğini belirterek, “Tiroit nodülleri genellikle belirti vermeden ilerler. Düzenli taramalar ve biyopsi, kanser riskini erken saptamak için kritik” dedi. Licitra, iyot eksikliği olan bölgelerde tiroit nodüllerinin daha yaygın olduğunu da ekledi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Boyun bölgesindeki şişlikler, basit bir enfeksiyondan ciddi bir sağlık sorununa kadar geniş bir yelpazede nedenlere sahip olabilir. Ancak uzmanlar, özellikle iki haftadan uzun süren, ağrısız ve büyüyen şişliklerde kanser riskinin akılda tutulması gerektiğini vurguladı.

Düzenli sağlık kontrolleri ve belirtilere karşı duyarlılık, bu tür durumların erken saptanmasında hayati bir rol oynadı.