Boynunuzda şişlik varsa aman dikkat

Guatrın boynun ön kısmında yer alan tiroid bezinin büyümesiyle geliştiğini belirten Uzm. Dr. Murat Uzuner, "Genellikle ağrısız bir şişlik ile kendini gösteren guatr, büyüklüğüne bağlı olarak yutma zorluğu, nefes alma güçlüğü ve boğazda baskı hissi gibi mekanik şikayetlere yol açabilir" dedi.

Hastalığın sadece fiziksel şikayetlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Op. Dr. Murat Uzuner, hormon üretimindeki düzensizliklerin de guatrın belirtilerini çeşitlendirdiğini ifade etti. Bu belirtilerin arasında ses kısıklığı, kalp ritminde düzensizlik, kilo dalgalanmaları ve aşırı yorgunluğun da bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Murat Uzuner, "Hipertiroidi durumunda metabolizma hızlanırken, hipotiroidide yavaşlar. Her iki durum da guatrın farklı yüzlerini oluşturur ve tedavi planlamasını doğrudan etkiler" şeklinde konuştu.

Guatr tanısının fizik muayene ile başladığını anlatan Op. Dr. Murat Uzuner, "Tanı sürecinde tiroid fonksiyon testleri (TSH, T3, T4) ve ultrason görüntülemesi oldukça yol göstericidir. Eğer nodül şüphesi varsa, ince iğne aspirasyon biyopsisi ile değerlendirme yapılabilir" dedi.

Guatrın diffüz ve nodüler olmak üzere iki temel türde görülebildiğini belirten Uzm. Dr. Murat Uzuner, diffüz guatrın tüm tiroid bezinin homojen olarak büyümesi, nodüler guatrın ise bir veya birden fazla nodül içermesiyle tanımlandığını kaydetti.

Guatr tedavisinde tek bir yöntem olmadığını vurgulayan Op. Dr. Murat Uzuner, "Basit guatrlarda iyot veya tiroid hormonu takviyesi yeterli olabilir. Ancak nodüler guatrlarda nodüllerin yapısı, büyüklüğü ve kanser riski mutlaka incelenmelidir" diye konuştu.