Boynunuzdaki sessiz alarm! Erken tanıyla gelen hayat

Boynunuzda bir sabah uyandığınızda fark ettiğiniz küçük bir yumru, sıradan bir enfeksiyonun izi olabileceği gibi, ciddi bir sağlık sorununun ilk sinyali de olabilir.

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları, boyun bölgesinde sonradan ortaya çıkan her türlü kitlenin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Erken tanı, basit bir enfeksiyondan kötü huylu tümörlere kadar geniş bir yelpazedeki sağlık sorunlarının tedavisinde hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, özellikle sigara, alkol kullanımı ve HPV gibi risk faktörlerinin bu tür şikayetlerde göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

EN SIK NEDEN: ENFEKSİYONLAR, AMA YA SONRASI?

KBB uzmanları, boyun şişliklerinin en yaygın nedeninin lenf bezi büyümeleri olduğunu ifade ederek, “Lenf bezleri, bağışıklık sistemimizin bir parçası olarak enfeksiyonlara karşı tepki verir. Çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonları, diş veya bademcik iltihapları gibi basit nedenler bu şişliklere yol açar” dedi.

Uzmanlar, özellikle ileri yaşlarda hızlı büyüyen şişliklerin kötü huylu tümör olasılığına işaret edebileceğini belirterek, “Kitlelerin ağrısız olması, zararsız olduğu anlamına gelmez. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya kulak ağrısı gibi eşlik eden belirtiler varsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı” dedi.

CİDDİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Amerikan Kanser Derneği’nin (American Cancer Society) verilerine göre, baş ve boyun kanserleri dünya genelinde tüm kanserlerin yaklaşık %3-4’ünü oluşturdu. Özellikle gırtlak, ağız boşluğu ve nazofarenks kanserleri, boyun bölgesinde şişliklerle kendini gösterebildi.

İngiltere merkezli Cancer Research UK, HPV virüsünün baş ve boyun kanserlerindeki rolünün giderek daha fazla dikkat çektiğini ve erken tanının tedavi başarısını %90’lara kadar artırabileceğini vurguladı.

TANI VE TEDAVİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Boyun şişliklerinin teşhisi için KBB uzmanları, ayrıntılı fizik muayene ve hasta öyküsünün yanı sıra ileri görüntüleme yöntemlerine başvurdu.

Uzmanlar, “Boyun ultrasonu, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR) gibi yöntemler, kitlenin doğasını anlamada kritik. Şüpheli durumlarda ince iğne aspirasyon biyopsisi ile kesin tanı konulabilir” dedi.

Tedavi, kitlenin nedenine göre şekillendi. Enfeksiyona bağlı şişliklerde genellikle 10-14 günlük antibiyotik tedavisi yeterli olurken, doğumsal kistler veya tümörler için cerrahi müdahale gerekebildi.

Uzmanlar, “Kötü huylu tümörlerde cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapiyle destekleniyor. Erken evrede yakalanan vakalarda başarı oranı oldukça yüksek” diye ekledi.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEME

Uzmanlar, sigara ve alkol kullanımının baş ve boyun kanserleri için en büyük risk faktörleri olduğunu vurguladı. Ayrıca HPV virüsü, özellikle ağız ve yutak kanserleriyle ilişkilendirildi.

Uzmanlar, “Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli sağlık kontrolleri, riskleri azaltmada kritik. Boynunuzda alışılmadık bir şişlik fark ettiğinizde, ertelemek yerine bir uzmana başvurun” dedi.