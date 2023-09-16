Boynuz otu kalp yetersizliğine iyi geliyor

Ölümcül rahatsızlıklardan olduğu bilinen kalp yetersizliğine iyi gelen boynuz otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Boynuz otu kalp yetersizliğine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül rahatsızlıklardan olduğu bilinen kalp yetersizliğine iyi gelen boynuz otunun faydaları dikkat çekti.

Boynuz otu; Kalp yetersizliği, basurlar, organizmada su birikmesi, sarılık, zatülcenb, öksürük gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Kalp yetmezliği, kalbinizin çeşitli sebepler nedeniyle zarar görerek vücuda ihtiyacı olan kanı yeterli miktarda gönderememesi olarak tanımlanabilir.

En sık kalp yetmezliği sebebi kalp kasının kalp krizi nedeniyle zarar görerek kasılamamasıdır. Ancak uzun süren hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp kas hastalıkları gibi sebepler ile de kalp yetmezliği gelişmektedir.

Kalp yetmezliği kronik, ilerleyici bir hastalıktır. İlaç tedavisi ile kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri kontrol altına alınabilir, hatta bazı durumlarda zamanla kalp kası güçlenebilir.

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes Darlığı

-Ödem

-Yorgunluk

BOYNUZ OTU NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.

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