Boynuz otu kansere iyi geliyor

Ölümcül hastalık olan kansere iyi gelen boynuz otu dikkatlerden kaçmadı.

Boynuz otu kansere iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KANSERE BÖYLE İYİ GELİYOR

Boynuz otu; Köksap ağaç külü ile kaynatılarak kansere karşı kullanılır. Veteriner hekimlikte hayvanlarda kan tutma (sprej) hastalığına karşı (hayvanın kulağı delinerek boğmaca kökünden bir parça deliğe geçirilir.) kullanılır.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

BOYNUZ OTU NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.

İlgili Haberler
Boynuz otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı Güncel
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı
Adana Demirspor'a Senegalli stoper Spor
Adana Demirspor'a Senegalli stoper
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders Güncel
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor Güncel
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor
Türkiye'den Libya'ya yardım Güncel
Türkiye'den Libya'ya yardım
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı Güncel
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu Magazin
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu