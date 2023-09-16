Boynuz otu sinir hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Boynuz otu; Halk arasında omurilik iltihapları, menenjit, verem, sinir hastalıkları iyi gelmesinde kullanılması tavsiye edilir.

SİNİR HASTALIKLARI NEDİR?

Sinir hastalıkları veya nörolojik hastalıklar; beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve de kaslara ilişkin hastalıkları içerir.

Sinir sistemini ilgilendiren bu hastalıkların cerrahi olmayan tanı, tedavi ve takip uygulamaları Nöroloji kliniklerinde Nöroloji uzmanları tarafından yürütülür.

SİNİR HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kollar, bacaklar, ayaklar ve ellerde uyuşma, karıncalanma

-Hareket ve denge bozuklukları

-Erken yaşlanma

-Konuşma bozuklukları

-Düşünce bozuklukları

-Unutkanlık ve hafıza kaybı

-Anksiyete ve diğer bazı psikolojik sorunlar

-Bayılma, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı

-Hastanın kendini sosyal çevreden izole etmesi

-Gerçeklik algısının kaybedilmesi ve sanrılar

-Huysuzluk

BOYNUZ OTU NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.