Boynuz otu sinir hastalıklarına iyi geliyor

Çağımızın sorunu olan sinir hastalıklarına iyi gelen boynuz otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Boynuz otu sinir hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Boynuz otu; Halk arasında omurilik iltihapları, menenjit, verem, sinir hastalıkları iyi gelmesinde kullanılması tavsiye edilir.

SİNİR HASTALIKLARI NEDİR?

Sinir hastalıkları veya nörolojik hastalıklar; beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve de kaslara ilişkin hastalıkları içerir.

Sinir sistemini ilgilendiren bu hastalıkların cerrahi olmayan tanı, tedavi ve takip uygulamaları Nöroloji kliniklerinde Nöroloji uzmanları tarafından yürütülür.

SİNİR HASTALIKLARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kollar, bacaklar, ayaklar ve ellerde uyuşma, karıncalanma

-Hareket ve denge bozuklukları

-Erken yaşlanma

-Konuşma bozuklukları

-Düşünce bozuklukları

-Unutkanlık ve hafıza kaybı

-Anksiyete ve diğer bazı psikolojik sorunlar

-Bayılma, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı

-Hastanın kendini sosyal çevreden izole etmesi

-Gerçeklik algısının kaybedilmesi ve sanrılar

-Huysuzluk

BOYNUZ OTU NASIL KULLANILIR?

Kökleriyle birlikte köksaplar kullanılmaktadır. Köksaplar erken ilkbaharda Şubat-Mart aylarında veya sonbaharda Ekim aylarında çıkarılır. Gölgede veya 45°’ye kadar ısılı fırınlarda kurutulur. Kuru köksap dıştan koyu kahve, içten beyazımsı renkte, fena kokulu ve acı tattadır. Rutubet payı % 10’dur. Balya veya torbalarda paketlenir. Kuru ve hava alan binalarda saklanır.

İlgili Haberler
Boynuz otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı Güncel
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı
Adana Demirspor'a Senegalli stoper Spor
Adana Demirspor'a Senegalli stoper
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders Güncel
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor Güncel
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor
Türkiye'den Libya'ya yardım Güncel
Türkiye'den Libya'ya yardım
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı Güncel
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu Magazin
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu