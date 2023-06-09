Boyun düzleşmesi neden olur

Yaşam tarzına çok dikkat etmek gerekiyor. Ense ağrıları genellikle kalitesiz yaşamın sonucu ortaya çıkıyor. Peki boyun düzleşmesi nedir, tedavisi var mı? İşte yanıtları…

Boyun düzleşmesi neden olur

Editör: Naim Arıoğlu

Günümüzde artan dengesiz hareketler ya da masa başı çalışanların hiç hareket etmemesi gibi durumlarda boyunda deforme yaşanır. Eğik olan kemikler düzleşmeye başlar. Boyna kadar gelen omurganın kıvrımlılığı vücut motor hareketlerini kolaylaştırır. Aldığı hasarla düzleşmeye da tam terzi yönde dışarı doğru çıkması çeşitli hastalıklara neden olur.

Boyun düzleşmesi nedenleri arasında gösterilen masa başı çalışmanın nedeni ise kişinin bir süre sonra oturma şeklinin bozulması ile yaşanır. Şiddetli ağrılarla kendini gösteren boyun düzleşmesi yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDEN OLUR?

Ruhsal bozuklukların şiddeti,
Egzersiz esnasında boyun bölgesinin zorlanması ya da fazla esnek bırakılması,
Islak saçla uyumak,
Obezite hastalarının kullandığı ilaçların yan etkileri,
Çalışma hayatından kaynaklı yanlış duruş ve oturuş bozuklukları,
Kemik erimesi hastalığı,
Aşırı yemeden kaynaklı kilo alımı,
Uyku sırasında bozuk vücut duruşu gibi durumlar boyun düzleşmesine neden olur.

BELİRTİLERİ NELER

Boyun düzleşmesinin en belirgin belirtisi baş dönmesidir. Ardından mide bulantısı, çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma, yüksek tansiyonun yanı sıra sık sık yaşanan omuz ağrısı ve kulak çınlaması da belirtiler arasında yer alır.

HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR

Boyun düzleşmesi dikkate alınmadığında kemik ve kollardan geçen sinir damarlarının gevşemesine ve şiddetli ağrılara sebebiyet verir. Aynı zamanda boyun düzleşmesi sonucu iç organlar düzenli çalışmaz ve beynindeki sinir bölgesi yani vagus siniri gerilir. Bu durum sonucunda da çarpıntı, nefes darlığı, şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara yol açar. Yürüme güçlüğü ve ince beceri gerektiren hareketlerde kısıtlamalar meydana gelir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Boyun düzleşmesi tedavisinde en iyi yöntem fizik tedavidir. Bu tedavi genellikle havuz içinde masaj teknikleriyle yapılır. Bir fizik tedavi uzmanıyla havuza giren hasta sırtüstü yüzdürülür veya el ve kol hareketleri yaparak boyun düzleşmesi engellenmeye çalışılır.

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