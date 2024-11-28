Boyun kütletmek sağlık için büyük tehdit mi? Uzmanlar ve bilimin bu konudaki görüşü ne?

Günlük hayatta rahatlamak için sıkça başvurulan boyun kütletme alışkanlığı, masum bir hareket gibi görünse de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, boyun kütletmenin potansiyel tehlikelerini gözler önüne serdi.

BOYUN KÜTLETMENİN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Boyun kütletme, boyun eklemlerinde ani ve hızlı hareketlerle gaz kabarcıklarının patlaması sonucu oluşan bir sesle gerçekleşir. Bu hareket, kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İpek Midi, boyun kütletmenin damar yırtılmalarına ve felce neden olabileceğini belirtti. Özellikle uygun olmayan pozisyonlarda yapılan bu hareketler, şah damarlarında veya boyun arka bölgesindeki damarlarda yırtılmalara yol açabilir.

DAMAR YIRTILMALARI VE FELÇ RİSKİ

Boyun kütletme sonucu oluşan damar yırtılmaları, hem tıkayıcı hem de kanamalı inmelere neden olabilir. Bu durum, vücudun bir tarafında güçsüzlük, his kaybı, baş dönmesi, bulantı, kusma, dengesizlik, konuşma bozukluğu ve görme kaybı gibi ciddi nörolojik belirtilerle kendini gösterebilir.

Prof. Dr. Midi, bu tür belirtilerle karşılaşan kişilerin derhal sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini vurguladı.

UZUN SÜRELİ AĞRI VE DİĞER KOMPLİKASYONLAR

Boyun kütletme alışkanlığı, uzun süreli ağrılara ve boyun bölgesinde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Boyun kaslarının ve eklemlerinin sürekli zorlanması, kronik ağrılara ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Ayrıca, bu alışkanlık boyun fıtığı riskini artırabilir ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BOYUN KÜTLETMENİN ALTERNATİFLERİ

Uzmanlar, boyun kütletme yerine daha güvenli ve sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesini önerdi.

Fizyoterapist Dr. Ayşe Yılmaz, boyun kaslarını güçlendiren egzersizlerin ve düzenli germe hareketlerinin boyun ağrılarını azaltmada etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, stres yönetimi teknikleri ve doğru duruş alışkanlıklarının da boyun sağlığını korumada önemli olduğunu vurguladı.

Boyun kütletme alışkanlığı, kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu alışkanlığın damar yırtılmaları, felç, kronik ağrılar ve omurga sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösterdi.

Sağlıklı bir boyun için güvenli alternatiflerin tercih edilmesi ve uzman önerilerine uyulmasının önemli olduğu bildirildi.