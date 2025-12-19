Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde kullanılan 40 çocuk hakkında açılan davada ünlü bir otelde yer aldı. Barış Boyun çetesi Ataşehir’de bulunan Serhat Otomotiv ve Mızrak Otomotiv’den haraç istedi. Bu işletmeler haraç vermeyi kabul etmeyince, çete saldırı gerçekleştirmeye karar verdi. Bunun için de örgüt üyesi Umut Can Maraşlıoğlu ve suça sürüklenen çocuk Ayhkan Hajiyev’le, örgütün firari yöneticisi Mihran Aygün talimatı sonrası Vois Otel’in konumuna gittiler. 1 Temmuz 2024’te Serhat Otomotiv’e, 3 Temmuz’da da her ikisine silahlı saldırı düzenlediler.

MOTOSİKLETİ OTELİN OTOPARKINDAN ALDILAR

Umut Can Maraşlıoğlu ifadesinde ilk saldırıyı şöyle anlattı:

“Telefonda Meylo lakaplı Mirhan Aygün ile görüştüm. Bana ‘Engin Kaplaner'le görüş, sana Vois Otel’in konumunu atacak'dedi. Ben de Engin Kaplaner'in ben de kayıtlı bulunan yabancı hattını Whatsapp uygulaması üzerinden aradım ve görüştüm. Kendisi bana ‘Vois Otel'e git. Orada Aslan var. Onunla görüş eylemdeki motosikleti ve silahı o sana verecek' dedi ve bana Vois Otel'in konumunu attı. Konumu açarak ticari taksiyle Vois Otel'e gittik. Taksicinin ücretini ödemesi için Mirhan Aygün'e ticari taksi şoförünün iban numarasını attım. Mirhan Aygün annesinin hesabından taksicinin hesabına 1.000 TL taksi ücretini gönderdi. Daha sonar ben Engin Kaplaner'i arayarak otelin önünde olduğumuzu söyledim. Bunun üzerine Engin Kaplaner bana Aslan ismini kullanan Utku Yılmaz'ın telefon numarasını gönderdi. Ben Whatsapp uygulaması üzerinden Utku Yılmaz'ı aradım. Kendisi bana otelin üst katına gelmemizi söyledi. Ayhkan'a birlikte otelin üst katında bulunan ofis kısmına çıktık. Utku Yılmaz ofis içerisinde gri renkli bir silahı Ayhkan'a teslim etti. Daha sonra Ayhkan, ben ve Utku Yılmaz otelin otoparkına indik. Burada Aslan bize gri siyah renkli Pulsar marka motosikleti teslim etti. Teslim ettiği motosikletin plakası yoktu ve kontağı bozuktu. Utku Yılmaz bize 'Gidin, Serhat Oto'ya sıkın' dedi. Daha sonra ben Mirhan Aygün'ü aradım. Kendisine 'Aslan, gidin Serhat Oto'ya sıkın' dediğini söyledim. Mirhan Aygün'de bana ‘Tamam Aslan nasıl diyorsa öyle yapın' dedi.”



MARAŞLIOĞLU: POLİS BAĞLANTILARIYLA DESTEKLİYORLAR

Umut Can Maraşlıoğlu ifadesinde Vois Otel'in sahibinin veya ortağının kendilerini desteklediğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Mirhan Aygün bana Vois Otel'in sahibinin ya da ortağının polis olduğunu, polis bağlantılarıyla kendilerini desteklediklerini söyledi. Bu olaydan 2-3 gün sonra Mirhan Aygün tekrardan beni aradı. 'Parayı alamadık, Mızrak Oto biz her ateş edene para mı vereceğiz’ diyor. Gidin Serhat'la Mızrak'a ateş edin' dedi. Ben de evden çıkıp prestij park sitesinin önüne park ettiğim motosikleti üst kontakla çalıştırarak Ayhkhan'ın bana attığı konuma gittim. Ayhkan'ı aldıktan sonra Ataşehir'e doğru yola çıktık. Yoldayken Mirhan Aygün tekrardan aradı bana 'Mızrak Oto ve Serhat Oto'nun karşılıklı olduklarını. İkisine de ateş etmemizi’ söyledi. Ayhkan'la birlikte Ataşehir'de galerilerin olduğu yere gittik. O sırada benim kafamda kask vardı. Motosikleti yine ben kullanıyordum. Arkamda Ayhkan vardı yüzünde siyah kar maskesi takılıydı. Galerilerin önünde birkaç tur attık. Mızrak Otomotiv'in önünde durdum. Ayhkan motosikletin üzerinden Mızrak Oto'ya birkaç el ateş etti. Daha sonra motosikletten inip Serhat Otomotiv'e silahla ateş etti. Daha sonra gelip motosiklete bindi. Motosikletle tekrardan Esenyurt'a döndük. Ayhkan'I Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağına bıraktım. Motosikleti de götürüp tekrardan Prestij Park Sitesinin açık otoparkına bıraktım. İkamet adresime geçtim.”



