Boyundaki gizli tehlike! Erken müdahalenin gücü

Boyunda ortaya çıkan kitleler, çoğu zaman basit bir şişlik gibi görünse de, uzmanlar bu belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tiroid nodüllerinden lenf bezi büyümelerine, hatta daha ciddi kanser türlerine kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarının göstergesi olabilen boyun kitleleri, erken teşhisle hayat kurtarabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu tür belirtilerin ciddiye alınmasının önemine işaret etti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden endokrinoloji uzmanı Dr. Ellen Marqusee, boyun kitlelerinin genellikle iyi huylu olduğunu, ancak yüzde 5-10’unun malign (kötü huylu) olabileceğini belirterek, “Tiroid nodülleri, boyun kitlelerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Ancak her kitle masum değildir. Ultrason ve biyopsi gibi yöntemlerle erken değerlendirme, olası riskleri ortadan kaldırmak için kritik” dedi.

The Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışma, tiroid kanseri vakalarının son 20 yılda küresel olarak yüzde 20 arttığını ve erken teşhisin tedavi başarısını yüzde 90’ın üzerine çıkardığını ortaya koydu.

Boyun kitlelerinin bir diğer yaygın nedeni ise lenf bezi büyümeleri. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden onkoloji uzmanı Prof. Mark Middleton, lenf bezlerindeki şişliklerin enfeksiyonlardan kansere kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Lenfoma gibi ciddi hastalıklar, genellikle ağrısız bir boyun kitlesi ile başlar. Hasta, kitleyi fark ettiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalı” dedi.

Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre, lenfoma vakalarının yaklaşık yüzde 30’u boyun bölgesinde bir kitle ile ilk belirtisini verdi.

PEKİ, HANGİ BELİRTİLER ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMALI?

Uzmanlar, birkaç haftadan uzun süren, büyüyen veya ağrısız kitlelerin yanı sıra yutma güçlüğü, ses kısıklığı, gece terlemeleri veya açıklanamayan kilo kaybı gibi eşlik eden semptomların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporuna göre, erken teşhis edilen baş ve boyun kanserlerinin 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 80’lere ulaşırken, geç teşhislerde bu oran dramatik şekilde düştü.

Uzmanlar, boyun kitlelerinin değerlendirilmesi için multidisipliner bir yaklaşım önerdi.

Endokrinologlar, onkologlar ve kulak burun boğaz uzmanlarının iş birliği, doğru tanı ve tedavi için kritik önem taşıyor. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve kendi kendine muayene alışkanlığı, erken teşhisi destekleyen önemli adımlar arasında yer aldı.

Boynunuzdaki bir kitleyi fark ettiğinizde paniğe kapılmak yerine bir uzmana başvurmak, sağlığınızı korumanın en etkili yolu.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlattı.