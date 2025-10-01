Boyundaki sinsi tehlike felce neden oluyor! Milyonları ilgilendiren risk

Dünya genelinde felç (inme) vakaları üzerine yapılan son bilimsel araştırmalar, boyun bölgesindeki şah damarı tıkanıklığının ne denli ciddi ve yaygın bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Kardiyoloji ve Nöroloji kuruluşları, sinsi ilerleyen bu rahatsızlığın, beyne giden ana damarlardaki kan akışını kesintiye uğratarak kalıcı sakatlıklara ve ölüme yol açabildiğini ifade etti.

PLAK BİRİKİMİ FELCİ NASIL TETİKLİYOR?

Şah damarı (karotis arterler), kalpten beyne kan taşıyan en önemli damar sistemini oluşturdu. Bu damarlarda ateroskleroz adı verilen süreçle yağ ve kolesterol birikimi sonucu oluşan plaklar zamanla damarı daraltarak kan akışını kısıtladı. Daha tehlikeli olanı ise bu plaklardan kopan küçük parçaların (emboli) daha ince olan beyin damarlarını tıkaması.

Dünyaca ünlü Cleveland Clinic Nörolojik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Mark J. Fisher, şah damarı tıkanıklıklarının önemi hakkında bir açıklama yaptı.

Prof. Fisher, "Yapılan araştırmalar, iskemik felçlerin yaklaşık üçte birinin karotis arter hastalığından kaynaklandığını gösterdi. Hastalar genellikle ilk başta herhangi bir belirti hissetmiyor, bu da onu 'sessiz bir katil' haline getiriyor" dedi.

Fisher, özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi risk faktörlerine sahip kişilerin düzenli tarama yaptırması gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKENİN BOYUTUNU ORTAYA SERDİ

Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, şah damarı tıkanıklığı bulunan asemptomatik (belirtisiz) hastaların bile beş yıllık bir süre zarfında önemli oranda felç riski taşıdığını belirtti.

Analizde yer alan, Johns Hopkins Tıp Fakültesi vasküler cerrahi uzmanı Dr. Elizabeth Blanton, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Dr. Blanton, "Yeni görüntüleme teknikleri ve biyobelirteçler üzerindeki çalışmalarımız, tıkanıklığın derecesinden bağımsız olarak, plak yapısının ne kadar dengesiz ve kopmaya meyilli olduğunun asıl riski oluşturduğunu kanıtladı" açıkladı.

Blanton, özellikle yumuşak ve lipid içeriği yüksek plakların ani felçlere neden olma potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN ACİL DURUM İPUÇLARI

Uluslararası alanda tanınan nörobilimci Prof. Dr. Alain G. R. M. De Weerd (Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi), şah damarı tıkanıklığının belirti verdiği durumlarda hızın hayat kurtardığını kaydetti.

Prof. De Weerd, "Geçici İskemik Atak (GİA), yani 'mini felç' olarak bilinen durum, büyük bir felcin habercisi olabilir. Yüzde kayma, kolda veya bacakta ani uyuşma, konuşma güçlüğü veya bir gözde ani görme kaybı gibi belirtiler yaşandığında derhal bir acil servise başvurulmalı" uyarısında bulundu.

Uzmanlar, tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen, hastalığın erken teşhisinin ve yaşam tarzı değişikliklerinin (sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve düzenli egzersiz) en etkin koruma yöntemi olduğunun altını çizdi.