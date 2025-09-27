Boyunlar artık ekrana eğiliyor, bilim dünyası uyarıyor

Günümüzün dijitalleşen dünyasında, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının hızla yükselmesi, beraberinde ciddi bir halk sağlığı sorununu da getirdi.

Duruş bozuklukları ve buna bağlı boyun sağlığı tehditleri. Uzun süre başın öne eğik pozisyonda tutulması sonucu oluşan ve literatürde "Text Neck Sendromu" olarak adlandırılan durum, sadece estetik bir sorun olmaktan çıktı, nörolojik ve iskeletsel bir krize dönüştü.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Bu durumun mekaniği, bilimsel araştırmalarla çarpıcı bir şekilde ortaya kondu. Amerikalı bir omurga cerrahı ve nöroşirürjiyen olan Dr. Kenneth Hansraj, yayımlanan bir çalışmada, insan başının ortalama ağırlığının 4.5 ila 5.5 kilogram arasında olduğunu ifade etti.

Baş öne doğru eğildiğinde ise boyun omurlarına binen yükün katlanarak arttığını belirtti.

Hansraj'ın hesaplamalarına göre, baş 15 derece eğildiğinde boyun üzerindeki baskı 12 kilograma, 60 derece eğildiğinde ise 27 kilograma kadar ulaştı. Bu aşırı ve sürekli baskının, omurganın doğal eğriliğini bozarak erken dejenerasyona ve disk sorunlarına yol açtığı gözlemlendi.

YABANCI UZMANLARDAN CİDDİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren İngiltere merkezli bir fizyoterapist ve postür uzmanı olan Dr. Charlotte Davies, duruş bozukluklarının yalnızca boyun ağrısına neden olmadığını, aynı zamanda omuz ve sırt ağrıları, kronik baş ağrıları ve hatta solunum kapasitesinde azalmaya bile neden olabileceğini vurguladı.

Dr. Davies, özellikle okul çağındaki gençlerin, günde ortalama 5 ila 7 saatlerini ekrana bakarak geçirdiğini ve bu durumun, omurga gelişimlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Gençlerdeki omurga yapısının esnekliği nedeniyle deformasyonun hızlı ilerlediğini ve ileride geri dönüşü zor kronik hastalıklara dönüşebileceğini ifade etti.

Diğer bir yabancı uzman, Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi'nden biyo-mekanik araştırmacı Prof. Dr. Emily Carter ise, uzun süreli yanlış postürün sinir sıkışmaları ve kas dengesizlikleri meydana getirdiğini kaydetti.

Prof. Carter, teknoloji kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi için ergonomik düzenlemeler ve düzenli fiziksel aktivitelerin acilen gündeme alınması gerektiğini açıkladı. Uzmanlar, bu küresel sağlık tehdidine karşı bireyleri, her 20 dakikada bir mola vermeye, başı dik tutmaya ve cihazları göz hizasına getirmeye teşvik etti.