Bozayı barajda yüzerek karşıya geçti

Kaynak: DHA
Elazığ ile Tunceli arasında yer alan Tatar Barajı’nda bir bozayı yüzerek karşıya geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Elazığ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ’ın Karakoçan ile Tunceli’nin Mazgirt ilçesi arasındaki Tatar baraj gölünde sandallarıyla balıkçılık yapan 2 kişi, suyun Tunceli tarafındaki kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra Mazgirt ilçesindeki kıyıya ulaşan bozayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Ayının karşıya geçişini alkışlayarak kutlayan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Son Haberler
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji'den İzmir'in ilçeleri için fırtına uyarısı. Herkes tedbirini alsın
Sahte plakayla trafiğe çıkan şahsa binlerce lira ceza yağdı Gündem
Sahte plakayla trafiğe çıkan şahsa binlerce lira ceza yağdı
FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı Spor
FIFA 30 Nijeryalı hakemi onayladı
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri yaralandı Dünya
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri yaralandı
Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödenecek Dünya
Prens Harry'ye 140 bin 600 sterlin tazminat ödenecek
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika... Faruk Koca hakkındaki iddianame kabul edildi Gündem
Son Dakika... Faruk Koca hakkındaki iddianame kabul edildi