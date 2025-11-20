Bursa Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanlarına şoförlü makam aracı sağlanacağı yönünde iddialara konu oldu.

İddialara yönelik Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, eski başkanlara ulaşmış ve kendilerinin böyle bir talebi olmadıkları yönündeki açıklamalarını dün paylaşmıştı.

Bugün ise Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de açıklamasına köşesinde yer verdi.

'ARAÇ VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Bozbey, gündeme ilişkin "Geçmiş dönem belediye başkanları için niçin böyle bir teklif getirilmediği soruluyordu. Bunu gündeme aldık. Ancak reddedildi. Zaten Sayıştay’a, mevcut yasalara göre de onlara araç vermemiz mümkün değildi. Buna rağmen, söyleyenlere karşı da meclisin karar vermesini istedim. Meclis, oy birliğiyle bu konuyu görüşülmeye bile değer bulmadı" ifadelerini kullandı.