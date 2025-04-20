Bozcaada açıklarında yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu tahliye edildi

Kaynak: İHA
Bozcaada açıklarında yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu tahliye edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesi açıklarında demirli "Seven Seas Grandeur" isimli yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu Carolyn Sue-Mitchell'ye (47) Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesi açıklarında demirli "Seven Seas Grandeur" isimli yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu Carolyn Sue-Mitchell'ye (47) Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Marshall bayraklı "Seven Seas Grandeur" isimli yolcu gemisi, Bozcaada ilçesinin doğusunda demirli olduğu sırada gemide yolcu olarak bulunan Carolyn Sue-Mitchell için kol kırılması tanısı ile tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Sahil Güvenlik Botu "TCSG-908'e alınan Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık ekibi tarafından kolu kırılan yolcunun tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Geyikli feribot iskelesine getirilen yolcu bilinci açık ve sağ şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bozcaada açıklarında yolcu gemisinde kolu kırılan yolcu tahliye edildi

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