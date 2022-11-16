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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:13
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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın tarifeye göre seyredeceği ifade edildi.

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