YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bozcaarmut ve çevre köyleri tehdit eden altın madeni projesine karşı köy halkı, çevre örgütleri, uzmanlar ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bölgenin su kaynaklarını, toprağını, havasını ve ekosistemini geri dönülmez şekilde tahrip etme riski taşıyan projeye karşı güçlü bir ortak duruş sergilendi.

Basın açıklamasında, altın madeni faaliyetlerinin yaratacağı çevresel tehditler, tarımsal zararlar ve bölge halkının yaşam kalitesine olası etkiler bilimsel ve hukuki çerçevede ele alındı. Bölgenin doğal mirasının korunmasının hem yerel hem de ulusal ölçekte önem taşıdığı vurgulandı.

Basın açıklamasına, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Dr. Çevre Mühendisi Özge Sivrioğlu, DOĞADER Başkanı Murat Demir, Eskişehir Ziraat Odası Başkanı Selma Güder, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Bilecik İl Genel Meclisi Üyeleri, Siyasi Parti ve Sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasında ortak mesajı, “Bozcaarmut’un doğası, suyu ve geleceği yok edilemez. Bu topraklar bizim geçmişimiz, çocuklarımızın ise geleceğidir.” oldu.

Toplantı, köy halkının ve destekçi kurumların birlikte mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilerek sona erdi.