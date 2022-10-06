Bozdağ, başörtüsü teklifi için tarih verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklaması ve CHP’nin başörtüsüyle ilgili kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği talimatını değerlendiren Bozdağ, şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaları çok önemsediğimi buradan ifade etmek isterim. Zamanlaması ve gerekçesi üzerinde de durmakta fayda vardır. Şunu görüyoruz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iktidar olmak için geçerli oyların yüzde 50 artı 1’ini gerekli kılan düzenlemesinin doğal sonucu olarak görüyorum. Çünkü yüzde 50 artı 1 oy gerekliliği, bütün partileri milletin değerleri ile milletle uzlaşmaya ve onlarla aynı noktaya gelmeye zorlayan bir hükümdür. Çok önemli. Eğer anayasa değişikliği yapılıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmemiş olsa, yüzde 50 artı 1 iktidar için zorunlu olmamış olsaydı ne Altılı Masa kurulurdu, yedili masa olurdu, ne de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapmak zorunda kalırdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğal sonucu olduğunu düşünüyorum.

“OY HESABI”

İkincisi; muhafazakar seçmenler, bu ülkede farklı görüş ve kanaatlere sahip insanların seçim sonrası kaygı ve endişelerin oluştuğuna dair, öyle anlaşılıyor ki Altılı Masa’da, ben ‘yedi’ diyorum, yedili masada herhalde konuşuldu. Ya da başka yerlerde konuşuldu. Bu kaygıları gidermek için CHP’nin bir atak yapmasına ihtiyaç var. Bu atağın yapılması için sanırım böyle bir öneri getirildi. Sayın Kılıçdaroğlu da stratejik bir adım atıyor. Endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük adım olarak görüyorum. Burada oy hesabı gözüküyor. Samimi bir yaklaşım olarak bunu görmediğimi ifade ettim.

‘Hellalleşmemiz lazım’ diyor ama bunu yüksek sesle ifade etmesinde fayda var. Kimlerle helalleşiyorsunuz. Demesi lazım ki ‘bugüne kadar başörtüsünü örttüğü için eğitim hakkı çalınan, hayalleri elinden alınan kadınlarımızın hepsinden, onları yetiştiren anne ve babalarından, onların akrabalarından, CHP zihniyetinin benden önceki temsilcileri döneminde yapılan haksızlık ve zulümlerden dolayı CHP ve şahsım adına özür diliyorum’ demesi lazım. Şimdi kimin adına özür diliyor. Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şahsen mi özür diliyor, CHP’nin tüzel kişiliği adına mı bu özrü diliyor, yoksa kendi özrü mü? Bunu açıklığa kavuşturması lazım.

CHP’nin sitesine de koyacak; ‘CHP olarak, CHP’nin zihniyetini temsil eden bugünkü yöneticiler olarak, geçmişte CHP’nin destek verdiği bütün zulümlerden dolayı mazlum olan, mağdur olan kadınlardan ve ailelerden özür diliyoruz’.”

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına ilişkin, “Şahsi bir özür gibi duruyor. İşin doğrusu özür de yok da. Özür de dilemiyor. ‘Helalleşelim’. Özür dile bakayım. Önce bir etkin pişmanlığını göster, arkasından millet seni yararlandıracak mı, yararlandırmayacak mı onu bir görelim” dedi.

“PAZARTESİYE KADAR NETLEŞECEK”

Bakan Bozdağ, anayasa çalışmalarına ve CHP’nin yasa teklifine ilişkin şunları kaydetti:

“Bugün bir hazırlık yaptık. Hem grup başkanımız hem de grup başkanvekillerimiz katıldı. Genel merkezden siyasi hukuki işler başkanımız, genel başkan yardımcılarımızdan bazılarının katılımıyla, Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlarımızın katılımıyla geniş değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün grupta yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği bir düzenlemeyi nasıl yapabiliriz, nerede yapabiliriz, bunu enine ve boyuna tartıştık. Çok önemli görüşler de ortaya çıktı. Yakında son metni Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır. Takvimlerdirme kısmı ayrı. Bizim çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz.”

Bozdağ, anayasa değişikliğinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilebilmesi için muhalefetin de destek vermesi gerektiğinin hatırlatması üzerine, “Onlar kendileri söylediler, ‘Biz yasa getiriyoruz’ dediler, biz de ‘Daha büyük bir güvence olsun, buyurun’ dedik. Şu ana kadar da bir grup başkanvekili arkadaşımız farklı düşünse de Sayın Genel Başkan’dan bir açıklama ben duymadım. Sözünün arkasındaysa duracaktır” diye konuştu.

“PARLEMENTONUN İZİN VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Bozdağ, teklifin kaç madde olacağına ilişkin “Tek madde de olabilir, birkaç madde de olabilir” diyerek CHP’nin yasa teklifinin sorunu çözmeyeceğini savundu. Bozdağ, “Belli ki çalakalem hazırlanmış, çok alelacele çalışılmış. Ya da böyle inanıyorlar” dedi. Bozdağ, CHP’nin teklifi için, “Bu teklifin bu halde parlamentodan geçmesi, yasakçı zihniyeti, güvence adı altında milletin önüne getirip ‘işte güvence’ diye kanunlaştırmak olur ki ben parlamentonun buna izin vereceğini düşünmüyorum” diye değerlendirdi.

ERDOĞAN’IN AİLE YAPISI ÖNERİSİ

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailenin yapısını güçlendirmekle ilgili düzenleme yapılması çağrısına ilişkin de “Buna dair biz de bir değerlendirme yapıyoruz, kapsamı netleşmeden bu şudur ya da değildir demeyeceğiz. Ama biz çalışırken bunu da çalışıyoruz” dedi.

Bozdağ, başörtüsüyle ilgili hazırlayacakları anayasa değişikliği teklifinin, kamuoyuyla paylaşılmadan MHP ile de istişare edileceğini söyledi.