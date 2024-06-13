Bozdoğan 42 operasyonunda 58 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde yapılan son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bölücü Terör Örgütüne yapılan Bozdoğan-42 operasyonunda 58 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şüpheli şahısların geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları, işbirlikçi faaliyette bulundukları, kanunsuz yürüyüş ve gösterilere katılarak taş, havai fişek ve taşlı saldırılarda bulundukları, yurt dışı yapılanmasında ve örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulundukları tespit edildi.