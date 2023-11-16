BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN"“Akçay Bozdoğan Projesi Akçay Bozdoğan Sulaması’’ inşaatı nedeniyleBayındırlık ve İskan Bakanlığının20/11/1991 tarih ve 6042 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten21.Bölge Müdürlüğü tarafından 19/11/2021 tarih, 21077376-752.01.99-1766010 sayılı Olur'uile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
Dosya No
Taşınmaz Bilgileri
Taşınmaz Maliki
Hissesi
Ada/ Parsel No
Taşınmaz Vasfı
Taşınmazın Yüzölçümü
Daimi İrtifak Hakkı
Kam. Alan
1
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
ALİ BOYA
1/1
0/13
Tarla
9.260,00m2
483,67m2
2
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Ayşe ÖZSOY
1/1
0/268
Tarla
15.570,00 m2
785,65 m2
3
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
FATMA DAŞBAŞ (Ölü) Mirascıları
1/1
0/322
Tarla
9.220,00m2
186,87m2
870,74 m2
4
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Veli GÜRLEK
1/1
0/522
Tarla
1.600,00m2
416,11 m2
5
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Zeynep ATİLLA (Ölü) Mirascıları
1/1
0/543
Tarla
16.230,00 m2
750,89 m2
6
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Şükrü DİKMEN
1/1
0/ 584
Tarla
14.560,00 m2
1.007,83 m2
7
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Gazahan AYÇİÇEK
1/1
0/862
Tarla
48.600,00 m2 10.720,00 m2
18,54m2
447,40 m2
8
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
1-Gazahan AYÇİÇEK
1/2
0/ 947
Tarla
25.200,00 m2
284,18 m2
1.782,39m2
9
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Remzi KURTAR
1/1
0/1981
Tarla
3.000,00 m2
99,49m2 46,23m2
10
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Fatma İÇÖZ
1/1
0/2001
Tarla
4.620,00m24.620,00 m2
72,54 m2
528,55 m2 376,22 m2
11
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Hüseyin ÖZTÜRK
1/1
0/2080
Tarla
5.800,00 m2
1.353,79 m2
12
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
1-Ali KAHYAOĞLU
1/2
0/2107
Tarla
4.143,00 m2
313,38m2
13
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Beyhan BİÇEN
1/1
0/2108
Tarla
4.143,00 m2
264,57 m2
14
Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi
Dürdane GÖRGÜN
1/1
0/318
Tarla
629,41 m2
629,41 m2
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|BASIN NO: ILN01931814