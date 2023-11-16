BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi:

T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN"“Akçay Bozdoğan Projesi Akçay Bozdoğan Sulaması’’ inşaatı nedeniyleBayındırlık ve İskan Bakanlığının20/11/1991 tarih ve 6042 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten21.Bölge Müdürlüğü tarafından 19/11/2021 tarih, 21077376-752.01.99-1766010 sayılı Olur'uile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No

Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz Maliki

Hissesi

Ada/ Parsel No

Taşınmaz Vasfı

Taşınmazın Yüzölçümü

Daimi İrtifak Hakkı

Kam. Alan

1

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

ALİ BOYA

1/1

0/13

Tarla

9.260,00m2

483,67m2

2

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Ayşe ÖZSOY

1/1

0/268

Tarla

15.570,00 m2

785,65 m2

3

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

FATMA DAŞBAŞ (Ölü) Mirascıları

1/1

0/322

Tarla

9.220,00m2

186,87m2

870,74 m2

4

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Veli GÜRLEK

1/1

0/522

Tarla

1.600,00m2

416,11 m2

5

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Zeynep ATİLLA (Ölü) Mirascıları

1/1

0/543

Tarla

16.230,00 m2

750,89 m2

6

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Şükrü DİKMEN

1/1

0/ 584

Tarla

14.560,00 m2

1.007,83 m2

7

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Gazahan AYÇİÇEK

1/1
1/1
1/1
1/1

0/862
0/863
0/865
0/867

Tarla

48.600,00 m2 10.720,00 m2
29.880,00 m2
19.340,00 m2

18,54m2
469,35 m2

447,40 m2
900,52 m2
1.084,80m2 761,71 m2

8

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

1-Gazahan AYÇİÇEK
2-Sevgi YELGİN

1/2
1/2

0/ 947

Tarla

25.200,00 m2

284,18 m2

1.782,39m2

9

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Remzi KURTAR

1/1

0/1981

Tarla

3.000,00 m2

99,49m2 46,23m2

10

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Fatma İÇÖZ

1/1

0/2001
0/2002

Tarla

4.620,00m24.620,00 m2

72,54 m2

528,55 m2 376,22 m2

11

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Hüseyin ÖZTÜRK

1/1

0/2080

Tarla

5.800,00 m2

1.353,79 m2

12

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

1-Ali KAHYAOĞLU
2-Güher BİÇEN

1/2
1/2

0/2107

Tarla

4.143,00 m2

313,38m2

13

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Beyhan BİÇEN

1/1

0/2108

Tarla

4.143,00 m2

264,57 m2

14

Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi

Dürdane GÖRGÜN

1/1

0/318
(ifrazen 2476)

Tarla

629,41 m2

629,41 m2

#ilangovtr BASIN NO: ILN01931814