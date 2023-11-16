BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 / 00:01

T.C. BOZDOĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN"“Akçay Bozdoğan Projesi Akçay Bozdoğan Sulaması’’ inşaatı nedeniyleBayındırlık ve İskan Bakanlığının20/11/1991 tarih ve 6042 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten21.Bölge Müdürlüğü tarafından 19/11/2021 tarih, 21077376-752.01.99-1766010 sayılı Olur'uile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada/ Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Daimi İrtifak Hakkı Kam. Alan 1 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi ALİ BOYA 1/1 0/13 Tarla 9.260,00m2 483,67m2 2 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Ayşe ÖZSOY 1/1 0/268 Tarla 15.570,00 m2 785,65 m2 3 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi FATMA DAŞBAŞ (Ölü) Mirascıları 1/1 0/322 Tarla 9.220,00m2 186,87m2 870,74 m2 4 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Veli GÜRLEK 1/1 0/522 Tarla 1.600,00m2 416,11 m2 5 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Zeynep ATİLLA (Ölü) Mirascıları 1/1 0/543 Tarla 16.230,00 m2 750,89 m2 6 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Şükrü DİKMEN 1/1 0/ 584 Tarla 14.560,00 m2 1.007,83 m2 7 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Gazahan AYÇİÇEK 1/1

1/1

1/1

1/1 0/862

0/863

0/865

0/867 Tarla 48.600,00 m2 10.720,00 m2

29.880,00 m2

19.340,00 m2 18,54m2

469,35 m2 447,40 m2

900,52 m2

1.084,80m2 761,71 m2 8 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi 1-Gazahan AYÇİÇEK

2-Sevgi YELGİN 1/2

1/2 0/ 947 Tarla 25.200,00 m2 284,18 m2 1.782,39m2 9 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Remzi KURTAR 1/1 0/1981 Tarla 3.000,00 m2 99,49m2 46,23m2 10 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Fatma İÇÖZ 1/1 0/2001

0/2002 Tarla 4.620,00m24.620,00 m2 72,54 m2 528,55 m2 376,22 m2 11 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Hüseyin ÖZTÜRK 1/1 0/2080 Tarla 5.800,00 m2 1.353,79 m2 12 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi 1-Ali KAHYAOĞLU

2-Güher BİÇEN 1/2

1/2 0/2107 Tarla 4.143,00 m2 313,38m2 13 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Beyhan BİÇEN 1/1 0/2108 Tarla 4.143,00 m2 264,57 m2 14 Aydın-Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi Dürdane GÖRGÜN 1/1 0/318

(ifrazen 2476) Tarla 629,41 m2 629,41 m2