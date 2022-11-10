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Bozdoğan füzesi F-16'larda denendi. Savunma Bakanlığı o anları paylaştı

Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen havadan havaya füze sisitemi F-16'larda denendi. O anların görüntüsünü Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında yayınladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 17:00
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Bozdoğan füzesi F-16'larda denendi. Savunma Bakanlığı o anları paylaştı

Bozdoğan füzesi F-16'larda denendi. Savunma Bakanlığı o anları paylaştı
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Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.

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