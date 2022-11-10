Bozdoğan füzesi F-16'larda denendi. Savunma Bakanlığı o anları paylaştı

Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.
Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.
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