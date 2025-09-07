Bozdoğan-Nazilli karayolunda trafik kazası: 4 yaralı



Kaza, Kılavuzlar mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki otomobil H.Z.’nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında bulunan yolcunun araç içerisinde sıkışırken, kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaralıları sıkıştığı araç içerisinden çıkartma çalışmaları sürerken, sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.