Bozdoğan Belediyesi, zeytin hasat sezonunun yoğun şekilde devam ettiği bu günlerde üreticilerin tarım alanlarına güvenli ve hızlı ulaşım sağlaması için arazi yollarında bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Bu kapsamda Yazıkent Mahallesi’nde zeytin üreticilerinin kullandığı bahçe yollarındaki bozulmalar giderildi, ulaşımı zorlaştıran noktalar iş makineleri ile düzenlendi. Belediye ekipleri, sezon boyunca ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yaptığı açıklamada:

"İlçemizde tarımsal üretimin en önemli başlıklarından biri olan zeytinciliğe destek olmak önceliğimizdir. Üreticimizin emeği değerlidir. Yol düzenleme çalışmalarımız planlı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.