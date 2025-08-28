Bozdoğan’da uyuşturucu operasyonu: "Ormanlık alanda kenevir yetiştirmiş"

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine" yönelik çalışmada; Altıntaş Mahallesinde ikamet eden Y.K. isimli şüpheli şahsın farklı tarihlerde ormanlık alan içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yetiştirdiği kenevir bitkisini kontrol etmeye geldiğinin tespit edilmesi üzerine kenevir ekimi yaptığı ormanlık alanda ve tespiti yapılan 4 ikamet ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 5 bin 340 gram kubar esrar ( 5 kilogram 340 Gram), 58 Kök kenevir bitkisi, 1278 adet kenevir tohulu, 200 metre sulama hortumu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.