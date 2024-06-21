Bozdoğan’da yangında 11 metruk ev dahil toplam 13 ev kül oldu

Kaynak: İHA
Bozdoğan’da yangında 11 metruk ev dahil toplam 13 ev kül oldu

Iğdır’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi’nde çıkan yangında, 11’i metruk olmak üzere toplam 13 ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, mahallenin üst kısmında bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Hızla yayılan alevler, çevredeki diğer evlere de sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, havadan da destek verdi.

Yangında can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu ancak 11 evin tamamen yanması büyük üzüntü yarattı. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemleri devam ederken, 112 Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri de destek için hazır bulundu.

Bozdoğan Belediyesi ise yangın söndürme çalışmalarına su ve ayran gibi ihtiyaçları karşılayarak destek verdi. Taş ve ahşaptan yapılan evlerin sadece baca ve duvarlarının ayakta kaldığı gözlendi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Bozdoğan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Mammacı ve diğer yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Canbolat, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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