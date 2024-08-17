Bozdoğan'daki orman yangını geniş alana yayıldı

Kaynak: İHA
Bozdoğan'daki orman yangını geniş alana yayıldı

Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı.

16 Ağustos'ta öğleden sonra Alhisar Mahallesi'nde ortaya çıkan yangın, kısa süre içinde ormanlık alana sıçradı. Bölgeye hızla intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hem karadan hem de hava destekli müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, söndürme çalışmalarını güçleştirdi ve Örmepınar Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesine yol açtı.

Gece boyunca devam eden mücadelede, gece görüş özellikli helikopterler yangının daha da genişlemesini engellemek için kullanıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürerken, yangından kaynaklanan zararın boyutları ise söndürme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirilecek.

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